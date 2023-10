Israel intensificó su contraofensiva en Gaza y causó más víctimas

Israel bombardeó la noche de este domingo dos importantes barrios de la Ciudad de Gaza donde se encontraban instalaciones "estratégicas" del grupo islamista palestino Hamás, lo que elevará la cifra de víctimas en el enclave palestino, actualmente de al menos de 413 muertos y 2.300 heridos, según fuentes oficiales.

"Decenas de aviones de combate atacaron 150 objetivos en Shujaiya", uno de los vecindarios más poblados de la ciudad de Gaza, "utilizado como nido de terror" por Hamás, indicó un portavoz del Ejército de Israel.

"Muchos ataques contra Israel se originaron ahí, incluso durante la reciente invasión", añadió el portavoz, al precisar que los aviones atacaron la residencia de Farah Hamed, un alto funcionario de Hamás -movimiento considerado terrorista por Israel, Estado Unidos y la Unión Europea (UE)-, que desde 2007 gobierna de facto la Franja de Gaza.

"Ese sitio estaba ubicado junto a una mezquita y tres escuelas, lo que demuestra que la organización terrorista Hamás se aprovecha de los lugares sagrados y de los civiles para avanzar sus operaciones", subrayó.

Por otro lado, la fuerza aérea israelí atacó "dos objetivos estratégicos" de Hamás en un edificio de varios pisos localizado en el exclusivo barrio de Rimal, y que pertenecen respectivamente al Banco Nacional Islámico y a un centro de mando utilizado por Munzer Faraj, otro alto funcionario de Hamás.

El Ministerio de Sanidad en la Franja informó que estos ataques dejaron más muertos y heridos, pero aún no ha especificado la cifra.

Por otro lado, una escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) que albergaba a más de 225 personas desplazadas en la Franja de Gaza fue atacada directamente hoy, y aunque este incidente no provocó víctimas sí dejó daños graves.

Mientras tanto, el número de desplazados en el enclave ha aumentado significativamente de 20.000 esta mañana a 74.000 actualmente, que se encuentran en 64 refugios, informó la UNRWA, que no descarta que las cifras sigan aumentando.

🔺Today an @UNRWA school sheltering displaced families in the📍#GazaStrip was directly hit



🔺Over 70,000 displaced people in 64 @UNRWA shelters - numbers likely to increase as heavy shelling and airstrikes continue



Latest Update ⬇️ https://t.co/46SdNCdtFS pic.twitter.com/NngVLqbm9x