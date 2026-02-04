Israel lanzó nuevos bombardeos en Gaza: 21 muertos, entre ellos seis niños

Al menos 21 personas murieron en una nueva ola de ataques israelíes sobre la Franja de Gaza, entre ellas seis niños, según informó el Hospital Nasser de Jan Yunis. Los bombardeos comenzaron en la noche del martes como respuesta a un ataque contra las tropas israelíes en el norte del enclave, que hirió de gravedad a un soldado.

El Ejército israelí confirmó este miércoles que lanzó una "serie de ataques de precisión" en distintos puntos de Gaza tras considerar que el tiroteo de milicianos palestinos constituía una violación del alto el fuego vigente desde el 10 de octubre.

Sin embargo, los bombardeos se extendieron más allá del norte del enclave y alcanzaron zonas residenciales en Jan Yunis, Zeitún y Tuffah, dejando decenas de víctimas civiles.

Fuentes médicas del Hospital Nasser informaron que entre los fallecidos hay seis menores de edad. Dos de ellos, de 12 años, murieron junto a un paramédico identificado como Hussein Al Sumairi, miembro de la Media Luna Roja Palestina, durante un ataque en la zona costera de Al Mawasi, donde miles de desplazados viven en tiendas de campaña.

En Jan Yunis murió Farid Suleiman Abu Sitta, de 12 años, mientras que en la ciudad de Gaza las víctimas infantiles incluyen a Bilal Haboush (16), Rital Haboush (12) y el bebé Saqr Badr Al Hatto, de cinco meses. Según los servicios de emergencia, un misil impactó directamente sobre una tienda que albergaba desplazados al oeste del Colegio Al Ribat.

La mayoría de las muertes se concentran en el barrio de Tuffah, en la capital gazatí, donde 11 personas fallecieron tras los primeros bombardeos israelíes. Otras tres víctimas fueron registradas en el área de Zeitún.

Un oficial militar israelí confirmó a EFE que "los ataques se produjeron en todo el enclave" en represalia por el soldado herido y aseguró que "ninguno de los bombardeos se llevó a cabo en zonas bajo control israelí".

Desde que comenzó el alto el fuego parcial en octubre de 2025, más de 530 palestinos han muerto por fuego israelí en distintos episodios de represalia. La cifra total de víctimas palestinas desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023 supera ya las 71.800 personas, según datos compilados por las autoridades sanitarias del enclave.