Israel prohíbe a los palestinos en Gaza entrar al mar en pleno verano

El Ejército israelí reiteró este sábado a la población de la Franja de Gaza que le prohíbe entrar al mar y que las tropas castigarán cualquier acceso al agua, mientras buena parte del enclave se encuentra desplazado en la costa, en tiendas de campaña bajo las altas temperaturas.

"La entrada en el mar está prohibida. Las tropas del Ejército harán cumplir cualquier violación de estas restricciones. Instamos a los pescadores, nadadores y buceadores a que eviten entrar en el mar", advirtió el portavoz en árabe de las fuerzas armadas de Israel, Avichay Adraee, en un comunicado en la red social X.

La orden está en vigor desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva en respuesta al ataque de Hamás contra su territorio, apunto la prensa local.

El diario The Times of Israel añadió además que el Ejército ataca a causa de esta prohibición a quienes se adentran en el mar con mayor profundidad y no a los bañistas, si bien la orden militar es generalizada.

Adraee amenazó con que "entrar al mar a lo largo de toda la costa de la Franja de Gaza" pone en peligro a quien lo haga.

Las órdenes del Ejército, cuya motivación no se detalló en el anuncio, se producen cuando las playas gazatíes de Mawasi (sur) son el principal punto hacia el que las fuerzas armadas ordenan dirigirse a la población diariamente.

Allí se hacinan más de 425.000 personas, según las Naciones Unidas, en un entramado de tiendas de campaña sobre la arena sometido a pobres condiciones humanitarias, como la falta de agua potable y productos de higiene, acumulación de basura y aguas residuales o la falta de electricidad.

También en la ciudad de Gaza (norte), donde se estima que hay en torno a un millón de personas, muchos se concentran en la playa.

"Sin jabón, sin agua potable. Los niños en Gaza no pueden bañarse adecuadamente por el asedio actual. Esto, sumado a los refugios atestados y el calor del verano puede llevar a consecuencias nefastas para la salud", denunció este sábado la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA).

El Ejército recordó además estas prohibiciones al baño en el mar en pleno verano, con las temperaturas a lo largo de la Franja superando los 30 ºC diariamente.

Ya a finales de junio la UNRWA aseguraba que se había visto obligada a reducir los turnos de clase en los espacios educativos temporales que gestiona para los niños de Gaza.

"Debido al aumento de las temperaturas, sobre todo después del mediodía, y a la falta de sistemas adecuados de ventilación o refrigeración en las tiendas, los socios están considerando reducir los turnos", señaló la organización el 25 de junio.