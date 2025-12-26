Fiscalía pidió 14 años de prisión efectiva para Monsalve por violación y abuso sexual

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó 14 años de cárcel para el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve (exmilitante del Partido Socialista), acusado de los delitos de violación y abuso sexual.

La acusación formal fue ingresada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, marcando un hito en el bullado caso.

Según el escrito presentado por el fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Xavier Armendáriz, los cargos contra la exautoridad de gobierno corresponden a violación y abuso sexual cometidos en contra de una subalterna de la Subsecretaría del Interior durante los días 22 y 23 de septiembre de 2024.

La solicitud de pena se desglosa en 10 años de cárcel por el ilícito de violación y otros cuatro años de presidio por el abuso sexual.

La investigación del Ministerio Público, que se extendió por un año y dos meses y fue clausurada el pasado 11 de diciembre, sostiene que los hechos se iniciaron la tarde del 22 de septiembre de 2024, cuando Monsalve y la víctima se reunieron a almorzar en el restaurante Ají Seco Místico, ubicado en el centro de Santiago.

"Horas más tarde, encontrándose la víctima gravemente afectada por la alta ingesta de alcohol, fue conducida por el acusado al interior de la habitación N° 719 del Hotel Panamericano", indica el documento. En ese contexto, los fiscales afirman que Monsalve habría violado a la mujer, "valiéndose de que se encontraba privada de sentido e incapacitada para oponerse, producto de la alta ingesta de alcohol".

La acusación describe cómo Monsalve habría aprovechado el estado de incapacidad de la víctima debido a la ingesta de alcohol para perpetrar los ilícitos. (FOTO: ATON)

El segundo ilícito habría tenido lugar a la mañana siguiente, el 23 de septiembre, tras el despertar de la víctima. La acusación del Ministerio Público detalla que, en esa ocasión, la otrora autoridad cometió el delito de abuso sexual, realizando "actos de significación y relevancia sexual en contra de la víctima, sin mediar consentimiento alguno de su parte".

En el texto se subraya que el acusado se aprovechó de que "la víctima se encontraba incapacitada para oponerse producto del estado de estupefacción en que se encontraba".

A raíz de estos sucesos, y tras la apertura de la investigación el 14 de octubre de 2024, Monsalve fue formalizado un mes después, momento en que se le decretó prisión preventiva. El exsubsecretario permaneció 181 días en el anexo penitenciario Capitán Yáber, y actualmente se encuentra bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total.

Listado de testigos de alto perfil y estrategia de la defensa

La acusación de Armendáriz no solo detalla los hechos y la solicitud de pena, sino que también incluye un extenso listado de 89 testigos. Entre ellos se cuentan no solo la víctima y su familia, sino también figuras prominentes del actual gobierno.

Sobresale la mención del Presidente Gabriel Boric, cuya declaración, según el escrito, "recaerá sobre las circunstancias anteriores, posteriores y coetáneas de los delitos investigados, todo lo que vivió, vio, escuchó y tomó conocimiento respecto de los hechos y con ocasión de estos, como también de sus involucrados".

La exministra del Interior, Carolina Tohá, también figura en el listado. Se espera que su testimonio aborde su "relación profesional con el acusado y sobre el relato recibido por este y otros testigos respecto de los hechos materia de acusación, como asimismo sobre la declaración prestada en sumario realizado por la Contraloría General de la República".

Un listado de 89 testigos incluye a altas esferas del actual gobierno, como el Presidente Gabriel Boric y la exministra Carolina Tohá. (FOTO: ATON)

Otros nombres destacados incluyen al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; la exministra de Segpres, Ana Lya Uriarte; el exjefe de gabinete de Monsalve, Gabriel de la Fuente; la jefa jurídica de Monsalve, Luppy Aguirre; la exdirectora de Inteligencia de la PDI, Cristina Vilches; y el subdirector de Carabineros, Enrique Monrás.

El listado definitivo de testigos, junto con 105 pruebas documentales, 19 peritos y 113 otros tipos de pruebas, será definido en la audiencia de preparación del juicio oral.

Solicitud de reapertura de la investigación

En tanto, la defensa del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve ingresó una solicitud formal para reabrir la etapa investigativa.

Esta acción judicial se produce inmediatamente después de que el Ministerio Público notificara el cierre de la indagatoria contra el otrora militante del Partido Socialista (PS) por los presuntos delitos de violación y abuso sexual de una exsubalterna.

La defensa del exsubsecretario ha solicitado la reapertura de la investigación, abriendo un debate judicial el 20 de enero de 2026, fecha en que también se discutirá la apertura del juicio oral. (FOTO: ATON)

El defensor penal público Víctor Providel, quien representa a la exautoridad, confirmó que el objetivo de esta medida es obligar al ente persecutor a ejecutar una serie de diligencias que fueron solicitadas previamente por la defensa, pero que terminaron siendo desestimadas por la Fiscalía durante el periodo de instrucción.

"Hoy la defensa ha sido notificada formalmente de la presentación de la acusación fiscal en contra de nuestro representado Manuel Monsalve y también de la resolución que nos cita a audiencia preparatoria de juicio del 20 de enero de 2026", confirmó Providel.

Asimismo, dio cuenta que se trata de "la misma fecha y audiencia donde previamente se va a discutir la reapertura de la investigación solicitada por la defensa respecto a aquellas diligencias que han sido rechazadas por el Ministerio Público durante la etapa de la investigación".

"Esto formalmente da inicio a lo que se conoce como la etapa preparatoria del juicio, la etapa intermedia, en la que cada uno de los intervinientes va a exponer cuáles son las pruebas que intenta valerse para demostrar tanto la acusación fiscal como la inocencia de nuestro representado", cerró.