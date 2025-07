Israel vuelve a amenazar con abrir "las puertas del infierno" en Gaza

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, volvió a amenazar este miércoles con que "las puertas del infierno se abrirán" en la Franja de Gaza si no se logra un acuerdo de tregua con el que los rehenes sean liberados.

Según un comunicado de su oficina enviado a la prensa nacional, el político acusó al exlíder de Hamás Yahya Sinwar y a su hermano Mohammed, al que Israel calificó como su sucesor, a pesar de que Hamás nunca lo confirmó, de "convertir Gaza en un mar de ruinas".

"Los líderes de Hamás en el extranjero están celebrando en palacios y hoteles lujosos y negándose a liberar a los rehenes", recogió el comunicado, difundido por The Times of Israel: "Si no son liberados pronto, se abrirán las puertas del infierno".

Hamás e Israel siguen negociando indirectamente en Doha un acuerdo de tregua, si bien las conversaciones no muestran avances desde hace semanas.

Este miércoles, la prensa israelí citaba a un alto funcionario nacional que aseguraba que Hamás dio una respuesta "decepcionante" a la actual propuesta sobre la mesa y ha pedido enmiendas.

Los medios locales también aseguran que el enviado de EE.UU. en Medio Oriente y promotor de la actual propuesta de tregua que Israel apoya, Steve Witkoff, se reunirá el jueves en Roma con funcionarios cataríes e israelíes para abordar las negociaciones.

Su presencia posterior en Doha depende, según The Times of Israel, de que las conversaciones para la tregua avancen.

En Gaza quedan 50 rehenes, de los cuales Israel estima que 20 siguen con vida.

En términos generales, la propuesta de Witkoff plantea una tregua inicial de 60 días en la que se liberaría a 10 rehenes vivos y 18 muertos. Durante este periodo, las partes deberán negociar una siguiente fase que implicaría el final de la guerra y, de no conseguirlo, la tregua se extenderían hasta que logren un acuerdo.

Hamás, sin embargo, exige garantías de que la guerra terminará definitivamente. En la última tregua, que entró en vigor el 19 de enero, las negociaciones de su segunda fase, que implicaba también el fin de la ofensiva, no avanzaron y esta quedó en un "impasse" hasta que Israel rompió el alto el fuego el 18 de marzo.