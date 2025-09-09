Netanyahu defendió bombardeo contra la cúpula de Hamás en Catar

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este martes que el ataque israelí contra los líderes de Hamás en Catar puede "abrir la puerta al final de la guerra en Gaza" si los islamistas aceptan la última propuesta de Estados Unidos.

"Esta acción puede abrir la puerta al final de la guerra en Gaza. Israel ha aceptado los principios propuestos por el presidente (de EE.UU., Donald Trump, para acabar con la guerra, empezando por la liberación inmediata de todos nuestros rehenes", dijo el mandatario durante un evento en Jerusalén organizado por la embajada estadounidense.

El bombardeo israelí contra Doha tuvo como objetivo un edificio donde la delegación negociadora del grupo islamista estaba celebrando una reunión para abordar la última propuesta estadounidense de tregua en Gaza, según dijo a la agencia de noticias EFE una fuente de Hamás.

Esta fuente añadió que todos los miembros de la delegación sobrevivieron, incluido Khalil al Hayya, el jefe negociador de Hamás, aunque de momento el grupo islamista no ha reaccionado de manera oficial al suceso.

Tampoco las autoridades israelíes han valorado aún el resultado del ataque, evitando incluso mencionar el nombre de Catar en sus mensajes.

Netanyahu insta a palestinos a que "no sean descarrilados" por Hamás

En sus declaraciones, Netanyahu animó a la población de la Franja a no permitir que los líderes de Hamás les "descarrilen", y los llamó a que acepten la propuesta de alto el fuego de Trump y a que firmen la "paz" con Israel.

"No se preocupen, podrán hacerlo y les podemos prometer un futuro diferente", aseguró el mandatario.

Este mismo martes, el Ejército israelí ordenó la evacuación total de la ciudad de Gaza, la capital gazatí, mientras mantiene sus duros ataques contra la localidad, que en los últimos meses se había convertido en refugio de cientos de miles de palestinos desplazados por la guerra.

Más de 64.600 personas han muerto en la ofensiva israelí contra el enclave desde octubre de 2023, según el recuento de las autoridades sanitarias gazatíes.