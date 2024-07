OMS confirma detección del virus de la polio en el sur y centro de Gaza

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este viernes la detección de poliovirus de origen vacunal de tipo 2 (VDPV2, por sus siglas en inglés) en muestras ambientales tomadas en junio pasado en las ciudades de Jan Yunis y Deir al Balah, en el sur y centro de Gaza.

"El 16 de julio la Red Mundial de Laboratorios de Poliomielitis aisló poliovirus de origen vacunal de tipo 2 en seis muestras de vigilancia ambiental recogidas el 23 de junio", aseguró a los medios acreditados ante la ONU en Ginebra el vocero de la OMS Christian Lindmeier.

Sin embargo, recordó que, por el momento, el virus sólo se ha aislado del medio ambiente y no se han detectado casos de parálisis en humanos, uno de los síntomas más graves de esta enfermedad, que ataca principalmente a los nervios de la médula espinal.

Antes del inicio de la ofensiva militar israelí, en 2022, la cobertura de vacunación sistemática antipoliomielítica (POL3) era del 95% o superior en Gaza.

El portavoz advirtió que la situación actual en la Franja, con sólo 16 de los 36 hospitales funcionando parcialmente y 45 de los 105 centros de atención primaria operativos, crea el "entorno perfecto" para que se propaguen enfermedades como la polio.

"El deterioro del sistema sanitario, la falta de seguridad y de acceso, los constantes desplazamientos de población, la escasez de suministros médicos, la mala calidad del agua y el debilitamiento del saneamiento están disminuyendo las tasas de inmunización sistemática y aumentando el riesgo de enfermedades prevenibles mediante vacunación, incluida la polio", aseguró.

