ONU denunció violaciones a mujeres y niñas palestinas detenidas en Gaza

Mujeres y niñas han sufrido enormes abusos en el actual conflicto en Gaza, incluidos ejecuciones arbitrarias, trato inhumano y degradante durante sus detenciones e incluso violaciones en cautividad, denunciaron este lunes expertas de Naciones Unidas en un comunicado.

"Nos horrorizan especialmente denuncias de asaltos sexuales contra mujeres y niñas palestinas detenidas, por ejemplo tras ser obligadas a desnudarse para ser registradas por soldados israelíes. Se denunció la violación de al menos dos detenidas, y otras fueron amenazadas con ser violadas o sufrir violencia sexual", agregaron.

También aseguraron que algunas detenidas fueron fotografiadas en situaciones degradantes, y que algunas de estas imágenes se han difundido a través de internet.

Otras denuncias hablan de asesinatos extrajudiciales contra mujeres y niñas en lugares donde habían buscado refugio, o durante su huida, incluso cuando portaban banderas blancas.

