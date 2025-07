ONU: Más de mil gazatíes han sido asesinados al intentar conseguir comida

El número de gazatíes que han sido asesinados cuando intentaban acceder a alimentos se eleva ya a más de un millar desde que en mayo comenzara a operar en la Franja la polémica Fundación Humanitaria en Gaza, advirtió la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), quien subrayó que la asistencia humanitaria "no es un trabajo para mercenarios".

"Francotiradores disparan contra las muchedumbres como si tuvieran licencia para matar, es una cacería masiva de personas con total impunidad", indicó en un comunicado el comisionado general de la agencia, Philippe Lazzarini, a quien Israel niega la entrada en Gaza desde hace más de un año.

Sus palabras fueron complementadas en conferencia de prensa este martes por la vocera de UNRWA Juliette Touma, quien agregó que el personal internacional de la agencia lleva casi seis meses sin poder entrar en los territorios palestinos por la negativa de Israel a extenderles visados.

"Mantenemos aún personal palestino que aguanta en Gaza y Cisjordania, haciendo un gran trabajo en circunstancias muy difíciles", indicó Touma desde Amán, la capital jordana, vía telemática para la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra.

Las autoridades israelíes han bloqueado desde marzo, incluso antes de la ruptura unilateral del alto el fuego, la entrada en la Franja de alimentos y otros bienes de extrema necesidad, y desde mediados de mayo puso en manos de la Fundación Humanitaria de Gaza, creada por Israel y EE.UU., la labor de entrega de asistencia.

BBC host: ".. how long can people survive.. obviously people are appalled by the images we are seeing"



Juliette Touma from UNRWA "We should be more than appalled. We've passed the threshold of being appalled many months ago... the people of Gaza are being deliberately starved" pic.twitter.com/dXFagR1Oji