Trump aseguró en Israel que ayudará a la reconstrucción de Gaza

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que pretende colaborar en los esfuerzos de reconstrucción de la Franja de Gaza y llamó a que la población del enclave palestino se centre en esta labor.

"Los habitantes de Gaza deben centrarse en restaurar los fundamentos de la estabilidad, la seguridad, la dignidad y el desarrollo económico para que, finalmente, puedan tener la vida mejor que sus hijos realmente merecen", dijo durante su discurso ante el Parlamento israelí (Knéset), en el que agregó: "Quiero colaborar en este esfuerzo, en el sentido de que vamos a ayudar".

"Nos reunimos en un día de profunda alegría, de gran esperanza, de fe renovada", dijo al inicio de su intervención tras haberse reunido poco antes con familiares de rehenes israelíes.

El líder republicano consideró que "esto no es solo el fin de una guerra, es el fin de una era de terror y muerte y el comienzo de una era de fe, esperanza y de Dios". El inicio, añadió, de "una armonía duradera para Israel y todas las naciones de lo que pronto será una región verdaderamente magnífica".

"Creo firmemente que este es el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio", añadió entre aplausos constantes, mostrando además su "profundo agradecimiento a todas las naciones del mundo árabe y musulmán que se unieron para presionar a Hamás para que liberara a los rehenes y los dejara ir".

"Israel, con nuestra ayuda, ha ganado todo lo que se puede lograr por la fuerza de las armas. Ahora es el momento de convertir estas victorias contra los terroristas en el campo de batalla en el premio final de la paz y la prosperidad para todo Oriente Medio", indicó Trump.