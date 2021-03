Canal de Suez retoma su tráfico normal tras retiro del buque Ever Given

El portacontenedores Ever Given se situó en vertical y en paralelo a la orilla del Canal de Suez, el cual retomó su tránsito normal de embarcaciones que esperaban pasar -en algunos casos- desde hace seis días, cuando encalló la enorme nave.

Desde Egipto, distintos medios reportan que ya se retomó la normalidad en el Canal de Suez, luego que el MV Ever Given quedara encallado y bloqueando el paso por esta importante vía el pasado martes.

Después de repetidos intentos desde la madrugada del lunes de mover la enorme embarcación, se logró situar el portacontenedores a una orilla del canal.

It is with utmost pleasure that we can confirm that the #Suez Canal Authority and staff have succeeded in re-floating M/V EVER GIVEN. She is currently underway to Great Bitter Lake. More information will follow on our profile. M/V EVER GIVEN is no longer #grounded pic.twitter.com/jLjkeXAu4m