Reflotan parcialmente el buque varado seis días en el canal de Suez

El buque Ever Given ha sido "reflotado parcialmente" este lunes tras seis días varado en el canal de Suez, lo que provocó la suspensión de uno de los pasos marítimos más importantes del mundo, aunque no está claro cuándo reabrirá, informaron firmas que ofrecen servicios logísticos en canales y estrechos.

"Ever Given ha sido reflotado parcialmente en el canal de Suez", indicó la firma Leth Agencies al publicar una foto satélite del gigante portacontenedores, de bandera panameña, que mostraba que se había movido la popa de la embarcación, una información también difundida por la firma Inchcape, que añadió que el barco "está siendo asegurado".

M/V EVER GIVEN has partially refloated in the #SuezCanal, pending official confirmation from Suez Canal Authority. pic.twitter.com/PQCn3K2fE6