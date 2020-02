Explosión de una bicicleta bomba dejó un muerto y diez heridos en Kabul

Un persona murió y otras diez heridas por la explosión de una bicicleta bomba en Kabul, en lo que supone el ataque más grave en la capital afgana desde que el pasado día 22 comenzara el periodo de reducción de la violencia pactado entre Estados Unidos y los talibanes para alcanzar un acuerdo de paz, cuya firma está prevista para el próximo día 29.

"Sobre las 6:20 de la tarde (10:50 hora de Chile), una bomba magnética colocada en una bicicleta explotó en el distrito policial seis (en el este de Kabul). Como resultado de la deflagración, un civil resultó muerto y otros diez, heridos", relató a EFE el portavoz de la policía de la ciudad, Firdaws Faramarz.

Tanto el objetivo como la autoría del ataque aún están sin aclarar, en tanto que se lleva a cabo la investigación policial, según señaló Faramarz.

Se trata del primer atentado mortal en la capital afgana desde que el pasado sábado comenzara el periodo de siete días de reducción "significativa" de la violencia pactado entre Estados Unidos y los talibanes.

El objetivo de ese pacto fue preparar el terreno para cerrar este 29 de febrero el acuerdo de paz entre ambos que lleve a terminar la guerra que desde hace casi dos décadas asola el país.

El pasado día 25, el presidente estadounidense, Donald Trump, de visita oficial en Nueva Delhi, señaló que el pacto con los talibanes avanzaba "bien".

"Estamos bastante cerca, estamos siguiendo lo que está sucediendo, hasta ahora llevamos dos días sin violencia, o mejor dicho con un mínimo de violencia, y veremos qué sucede", dijo Trump.

Six civilians lightly injured after bicycle bomb explodes in #Kabul's PD 6: Interior Ministry's spokesman pic.twitter.com/x0vDdv5pa0