Israel ataca desde el aire por segundo día consecutivo el sur de Líbano, pese a la tregua

El Ejército israelí confirmó que su Fuerza Aérea bombardeó este martes cerca de la línea donde las tropas siguen apostadas en el sur del Líbano, después de que presuntamente milicianos de Hizbulá se acercaran a los soldados; algo que también sucedió ayer lunes.

Según el comunicado castrense, soldados israelíes identificaron a milicianos que habían cruzado la ya denominada 'línea amarilla' en la zona de Al Qusayr, y la Fuerza Aérea abrió fuego para eliminar lo que describieron como "una amenaza inmediata".

También ayer lunes, en la misma zona, un dron israelí atacó a presuntos milicianos, de acuerdo con el mismo comunicado, mientras que las autoridades libanesas denunciaron seis heridos por fuego israelí en la localidad de Qaqaiyat al Jisr, en el distrito meridional de Nabatieh, sin aportar más detalles.

Israel mantiene desplegadas cinco divisiones en el sur del Líbano, ocupando una franja que penetra entre unos 8 y 10 kilómetros desde la frontera común y aísla del resto del país a unos 50 municipios libaneses del sur, que Israel está destruyendo y a los que impide regresar a su población.

Estos ataques se producen pese al alto el fuego vigente de 10 días, que puso fin a una ofensiva que ha causado más de 2.300 muertos en el Líbano y un millón de desplazados.