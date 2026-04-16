Israel y Líbano iniciaron tregua de 10 días tras mediación de EE.UU.

El alto el fuego acordado entre los Gobiernos de Israel y de Líbano, anunciado previamente por el presidente estadounidense, Donald Trump, entró oficialmente en vigor a las 17:00 hora de Washington (misma hora de Chile central).

Minutos antes de que llegara la hora, las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron estar bombardeando lanzacohetes del grupo chií Hizbulá en Líbano e informaron de haber atacado a más de 380 objetivos de la milicia en las últimas 24 horas.

La Agencia Nacional de Noticias de Líbano (ANN) reportó al menos tres muertos y 21 heridos por ataques israelíes en el sur del país.

Hizbulá también lanzó varios ataques contra el norte de Israel antes de que se cumpliera la entrada en vigor del alto el fuego, que dispararon las alarmas y llegaron a impactar en algunos puntos.

El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) informó de al menos tres heridos por estos ataques, dos de ellos en estado grave, según recogieron medios locales.

Israel a Hizbulá por alto el fuego: "Si nos sentimos amenazados, reaccionaremos"

El representante permanente de Israel ante la ONU, Danny Danon, advirtió este jueves a Hizbulá que "reaccionarán" si su país se siente "amenazado" durante el alto el fuego de 10 días pactado con el Líbano.

"Tendrán que seguir muy de cerca lo que ocurre sobre el terreno. Si nos sentimos amenazados, reaccionaremos. No nos vamos a ir a ninguna parte. Mantenemos nuestras posiciones", respondió Danon ante los medios a las puertas del Consejo de Seguridad.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este jueves tras el anuncio de alto el fuego en el Líbano que el Ejército israelí mantendrá ocupada una zona de hasta 10 kilómetros de profundidad en el sur del Líbano durante la tregua.

"Una zona de seguridad de 10 kilómetros de profundidad, mucho más fuerte, mucho más potente, mucho más controlable y mucho más sólida que la que teníamos antes. Aquí es donde estamos y no nos iremos", aseguró.

Advertencia de Hizbulá

Por su parte, Hizbulá alertó de que el pacto no debe otorgar "libertad de movimiento" a las fuerzas de Israel.

"Cualquier alto el fuego debe ser integral en todo el territorio libanés y no debe permitir ninguna libertad de movimiento al enemigo israelí", indicó la oficina de relaciones con la prensa del movimiento político y armado en un breve comunicado.

Antes de referirse al pacto con el Líbano, el embajador cargó contra el secretario general de la ONU, António Guterres, por unas declaraciones en las que igualó los ataques de Israel y Hizbulá y aseguró que ambos desestabilizan el Líbano.

"Esto es sencillamente falso", declaró. "Mientras unos optan por progresar, el secretario general opta por hacer exactamente lo contrario. Por sembrar la duda. Por tergiversar la verdad. Por establecer una comparación entre un Estado soberano y una organización terrorista. Es vergonzoso".

En este sentido, exigió a Guterres que "retirara sus comentarios, rectificara lo dicho e hiciera su trabajo".

El conflicto

El pasado 2 de marzo, Israel inició una ofensiva contra Hizbulá, que se sumó al conflicto para apoyar a Irán tras el asesinato del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero que desató la guerra en Oriente Medio.

Durante este tiempo, Israel ha replicado la retórica expansionista de Gaza en el Líbano con la premisa de acabar con Hizbulá, históricamente respaldado por Irán.

La cifra de muertos en Líbano por los ataques israelíes de las últimas seis semanas se eleva ya a 2.196, entre ellos 172 niños, y la de heridos a 7.185, de los que 661 son también menores, según las cifras divulgadas este jueves por el centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública. Más de 1,3 millones de personas se han visto forzadas a desplazarse.