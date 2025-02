A pesar de lo acordado, Israel no retirará sus tropas del corredor de Filadelfia

Israel no retirará sus tropas del corredor de Filadelfia, la divisoria de 14 kilómetros entre Gaza y Egipto, a pesar de que el acuerdo de alto el fuego estipula que esta debía producirse gradualmente a partir del día 42 de la primera fase de tregua, este sábado.

"No nos iremos del corredor de Filadelfia", recoge un comunicado difundido a EFE y a medios israelíes por un alto funcionario israelí. "No permitiremos que los asesinos de Hamás vuelvan a deambular con camionetas y armas por nuestras fronteras y no permitiremos que recuperen fuerza gracias al contrabando", añade.

Según los documentos del acuerdo a los que EFE tuvo acceso, Israel debería comenzar la retirada de sus tropas coincidiendo con el último día de la primera fase, el número 42 del alto el fuego, para que hubieran abandonado completamente el disputado corredor antes del día 50.

El corredor de Filadelfia fue uno de los puntos más disputados entre Israel y Hamás durante las negociaciones de la tregua, en las que durante meses la delegación israelí demandaba permanecer en él.

"El corredor de Filadelfia no será evacuado. Si Israel pierde su control, Gaza se convertirá en un reinado del terrorismo", aseveró en una rueda de prensa en septiembre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asegurando que esta franja se había convertido en el "tubo de oxígeno" de Hamás, a través del cual el grupo se rearmaba.

Intención israelí de extender primera fase de la tregua

El paso de Rafah, el cruce de Gaza a Egipto, se encuentra en este corredor y reabrió el 1 de febrero, tras meses cerrado por Israel a causa de la guerra, para permitir el traslado de gazatíes enfermos y heridos al país vecino.

El anuncio de Israel llega a tan solo dos días del final de la primera fase del acuerdo de alto el fuego, sin que ni Hamás ni las autoridades israelíes hayan comunicado avances sobre las conversaciones de la segunda fase, que comenzaría el domingo y debería implicar el fin "sostenible" de las hostilidades en Gaza.

Altos funcionarios israelíes citados por la prensa nacional aseguran que el Gobierno de Netanyahu pretende extender la primera fase de la tregua (lo que le permitiría mantener los ataques que diariamente perpetra en la Franja y la presencia militar en la zona de amortiguación en la frontera) en lugar de avanzar hacia la segunda.