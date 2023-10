Israel atacó posiciones del ejército sirio tras lanzamiento de cohetes

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) informaron que en las primeras horas de este miércoles atacaron posiciones del ejército sirio, en retaliación por el lanzamiento de cohetes desde la nación árabe a territorio israelí.

"En respuesta a los lanzamientos de cohetes desde Siria hacia Israel ayer, aviones de combate de las FDI atacaron infraestructura militar y lanzadores de mortero pertenecientes al ejército sirio", informaron las IDF en su cuenta de X (antes Twitter).

Al menos dos proyectiles fueron lanzados el martes desde la provincia meridional siria de Deraa hacia Israel, que respondió con disparos de artillería, en el tercer incidente de este tipo desde el comienzo de la guerra de Gaza, informaron diversas fuentes.

"Dos lanzamientos fueron identificados desde Siria contra el territorio israelí, que cayeron en lugares abiertos. Las Fuerzas de la Defensa de Israel respondieron con fuego de artillería contra los orígenes del lanzamiento", dijo el Ejército israelí, sin ofrecer más detalles.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, ONG con sede en el Reino Unido y una amplia red de colaboradores sobre el terreno, aseguró que el lanzamiento se produjo desde la región de Deraa y atribuyó la acción a "combatientes leales" al grupo chií libanés Hizbulá.

Tanto Hizbulá como otros grupos armados apoyados por Irán están presentes en el territorio sirio y son aliados del Gobierno del presidente, Bachar al Asad, mientras que Israel considera su permanencia en ese país vecino como una amenaza para la seguridad israelí.

