Los 13 rehenes israelíes liberados por Hamás se encuentran en buen estado

Los 13 rehenes israelíes liberados ayer por el grupo islamista Hamás se encuentran en "buen estado de salud" tras haber sido sometidos a pruebas médicas físicas y psicológicas, según confirmaron las autoridades de los hospitales de Israel donde fueron atendidos.

"El estado de los cuatro niños y las cuatro mujeres que regresaron a Israel anoche es bueno; se encuentran junto con sus familiares en un complejo exclusivo y separado, rodeados de equipos médicos y psicosociales", informó el Hospital Schneider, especializado en pediatría y ubicado en Petra Tikva.

En ese hospital fueron atendidos los cuatro menores liberados: las hermanas Raz y Aviv Katz-Asher, de 4 y 2 años; Emilia Aloni de 5 años y el niño Ohad Mundar de 9 años.

En ese recinto también fueron atendidas las madres de éstos: Doron Katz-Asher, de 34 años; Danielle Aloni, 44 años, y Keren Mundar, de 54; además de Ruth Mundar, de 78 años, la abuela de Ohad.

Ohad Munder, 9 hugs his father for the first time after being released from captivity in Gaza. (Video: Schneider children’s hospital). pic.twitter.com/RzMblVOAfx