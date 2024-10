Macron: Netanyahu no debe olvidar que Israel se creó por decisión de la ONU

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo este martes que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "no debe olvidar que su país se creó por una decisión de la ONU".

Durante una reunión del Consejo de Ministros francés en el Palacio del Elíseo, Macron aludió de esta manera a que la Asamblea General de la ONU votó en 1947 el plan para la división de Palestina entre un Estado judío (Israel) y otro árabe.

Estas palabras llegaron después de que Netanyahu pidiera el lunes, nuevamente, que los cascos azules de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) se retiren "temporalmente", algo que rechaza la organización internacional.

Se trata de un nuevo paso en el creciente desencuentro entre ambos gobernantes, luego de que Francia condenara las acciones de Israel en Líbano, especialmente los repetidos ataques contra acuartelamientos y posiciones de FINUL, causando varios heridos entre los cascos azules.

Macron también ha pedido que cesen las entregas exteriores de armamento a la zona para evitar que el conflicto en Medio Oriente degenere en una guerra regional.

La respuesta de Netanyahu no tardó en llegar.

"Un recordatorio al presidente francés: no fue una decisión de la ONU la que estableció el Estado de Israel, sino la victoria lograda en la Guerra de Independencia con la sangre de nuestros heroicos combatientes", dijo la Oficina del Primer Ministro en un comunicado, aludiendo al conflicto árabe-israelí de 1948.

El gobernante acusó además a la ONU de aprobar "cientos de decisiones antisemitas contra el Estado de Israel", aunque no las detalló.

It would also be worthwhile to recall that in recent decades, the UN has approved hundreds of antisemitic decisions against the State of Israel, the purpose of which is to deny the one and only Jewish state's right to exist and its ability to defend itself.