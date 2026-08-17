Primaria del partido de Netanyahu tuvo menos convocatoria que en 2022

La elección primaria del partido derechista Likud cerró la jornada con menos participación que en 2022, sumando el voto de 53% de sus cerca de 140 mil militantes, reveló el diario israelí YNet.

Hace cuatro años, la tienda del primer ministro, Benjamín Netanyahu, eligió a sus candidatos a los comicios generales con el sufragio del 58% del padrón.

El Likud votaba esta jornada para elegir a los 12 candidatos de la lista nacional, más uno de cada distrito, que pasarán a formar parte de la lista electoral de la formación de cara a las elecciones generales del 27 de octubre.

Hasta ahora, las encuestas dan al Likud entre 22 y 24 escaños, frente a los 32 con los que entró al gobierno tras los comicios de 2022; con una decena de parlamentarios que no volvería a la Knéset (Parlamento).

En 2022, de hecho, Netanyahu necesitó conformar una coalición -la más derechista de la historia de Israel- para alcanzar la mayoría en el Parlamento, con 61 de los 120 asientos totales.

No obstante, el puesto de Netanyahu no está en riesgo durante estas primarias, ya que el dirigente del partido (y cabeza de la lista electoral) se elige en un proceso independiente a estos comicios.

El actual jefe de gobierno israelí se reserva, además, el derecho a elegir quién ocupará otras ocho posiciones de las listas del Likud, gracias a una decisión del comité central del partido, que otorga más influencia sobre él a Netanyahu.

Con un sistema unicameral, de sufragio universal y proporcional cada cuatro años, Israel tiene un gobierno parlamentario, cuyo pleno elige al presidente -cargo protocolar-, al primer ministro entre uno de sus miembros y discute las leyes del país.