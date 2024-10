UE pide detener "de inmediato" los ataques israelíes contra misión de la ONU en Líbano

La Unión Europea (UE) pidió este domingo que cesen "de inmediato" los ataques contra la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano (FINUL), que constituyen una "grave" violación del derecho internacional, y solicitó "con urgencia explicaciones y una investigación exhaustiva de las autoridades israelíes".

"Estos ataques contra las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas constituyen una grave violación del derecho internacional y son totalmente inaceptables. Estos ataques deben cesar de inmediato", dijo el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en una declaración en nombre de los Veintisiete.

El jefe de la diplomacia europea señaló que los Veintisiete esperan "con urgencia explicaciones y una investigación exhaustiva de las autoridades israelíes sobre los ataques contra la FINUL, que desempeña un papel fundamental en la estabilidad del sur del Líbano".

El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este lunes para estudiar la situación en el Líbano, en un momento de máxima tensión tras los repetidos ataques del ejército israelí a las bases de la FINUL y la exigencia de Israel de que evacuen esas instalaciones.

Tras manifestar su "profunda preocupación" por la escalada de violencia en la llamada Línea Azul (la frontera entre Líbano e Israel), la UE condenó todos los ataques contra las misiones de las Naciones Unidas.

Y expresó su "especial preocupación" por los ataques del Ejército israelí contra la FINUL que dejaron heridos a varios miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz.

El Ejército de Israel intensificó este domingo su avance en el sur del Líbano en una jornada marcada por la citada entrada de dos tanques israelíes en la base de la FINUL, enfrentamientos contra el grupo chií libanés Hizbulá y ataques contra paramédicos de la Cruz Roja libanesa.

"Todos los actores tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal y los bienes de las Naciones Unidas y respetar la inviolabilidad de las instalaciones de las Naciones Unidas en todo momento", dijo Borrell en nombre de la UE.

Por ello, el bloque comunitario instó a todas las partes a que cumplan plenamente sus obligaciones de garantizar la seguridad del personal de la FINUL en todo momento, y a que permitan que siga cumpliendo su mandato.

Las tropas y el resto del personal de la FINUL, a la que contribuyen actualmente 16 Estados miembros de la UE, trabajan en condiciones difíciles en defensa de la paz y la seguridad internacional, subrayó Borrell.

En reconocimiento de esa labor, la UE rindió homenaje a su profesionalidad y renovó su apoyo "inquebrantable" al papel de la FINUL.

UNIFIL’s mandate provides for its freedom of movement in its area of operations, and any restriction on this is a violation of resolution 1701.



We have requested an explanation from the IDF from these shocking violations.