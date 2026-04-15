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Tópicos: Mundo | Medio Oriente | Líbano

Expertos ONU denuncian posible limpieza étnica y crímenes de guerra de Israel en Líbano

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Mediante un comunicado, condenaron la campaña de bombardeos realizada por el Estado judío el 8 de abril, apenas horas después del alto al fuego entre EE.UU. e Irán.

Señalaron que la emisión de órdenes de evacuación generalizada y la destrucción de viviendas se asemejan a prácticas "iniciadas durante el genocidio en Gaza".

Expertos ONU denuncian posible limpieza étnica y crímenes de guerra de Israel en Líbano
 EFE
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Israel está repitiendo en Líbano abusos ya perpetrados en Gaza que apuntan a posibles crímenes de guerra o de lesa humanidad y muestran patrones que podrían considerarse limpieza étnica, advirtieron este miércoles una veintena de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas.

En un comunicado conjunto, señalaron que la emisión de órdenes de evacuación generalizada, combinada con la destrucción de viviendas, "apunta a una limpieza étnica" y se asemeja a prácticas "iniciadas durante el genocidio en Gaza".

También recordaron que "el desplazamiento forzoso de población civil constituye crímenes de lesa humanidad y de guerra según el derecho internacional".

En el comunicado los expertos condenaron especialmente la campaña de bombardeos indiscriminados contra el Líbano del pasado 8 de abril, apenas horas después del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que alcanzó 150 objetivos simultáneos y causó al menos 303 muertos y 1.150 heridos.

"Es una violación flagrante de la Carta de la ONU, una destrucción deliberada de las perspectivas de paz y un agravio al multilateralismo y al orden internacional", aseguraron.

Pidieron por ello a Estados Unidos que utilice su influencia para garantizar que Israel detenga los ataques contra civiles, y a otros Estados que suspendan las transferencias de armas a Israel mientras prosiga sus graves violaciones de la ley internacional.

Firman el comunicado, entre otros, la relatora de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, y sus homólogos sobre desplazados (Paula Gaviria), vivienda (Balakrishnan Rajagopal) y derecho al desarrollo (Surya Deva).

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