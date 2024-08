ONU denuncia "total falta de rendición de cuentas" por explosión de 2020 en Beirut

La coordinadora especial de la ONU para el Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, denunció este sábado "la total falta de rendición de cuentas" por la explosión ocurrida el 4 de agosto de 2020 en Beirut -que dejó más de 200 muertos-, cuya investigación está suspendida por la obstrucción de algunos políticos.

"Francamente, es asombrosa la total falta de rendición de cuentas por una catástrofe provocada por el hombre", dijo la responsable en un comunicado emitido en la víspera del cuarto aniversario de esta tragedia, que dejó también más de 6.500 heridos y algunos barrios devastados.

En este sentido, criticó que "cabría esperar que las autoridades competentes trabajaran incansablemente para levantar todas barreras" políticas y estructurales a la investigación, pero denunció que "está ocurriendo todo lo contrario", al tiempo que reiteró el llamado de la ONU a realizar una pesquisa imparcial, exhaustiva y transparente.

La investigación judicial iniciada en el país poco después de la explosión ha sufrido continuas obstrucciones por parte de ex altos cargos sospechosos de negligencia en el caso y, sin apenas haber podido avanzar, quedó suspendida de forma indefinida a finales de 2021.

Desde el entonces primer ministro libanés, Hasan Diab, hasta el antiguo presidente de la República, Michel Aoun, han reconocido que sabían de la existencia de cientos de toneladas de nitrato de amonio almacenadas durante años en el interior del puerto de Beirut sin medidas de seguridad.

Este producto químico, utilizado como fertilizante pero también para la fabricación de explosivos, se incendió provocando un enorme estallido que arrasó con barrios enteros de la capital libanesa.

As #Lebanon marks 4 years since the devastating #Beirutblast, #UN Special Coordinator for 🇱🇧 @JeanineHennis met w/ families of some victims.



She reiterated the call of @UN Chief @antonioguterres for an impartial, thorough & transparent investigation.



PR: pic.twitter.com/lLYU1IxklS