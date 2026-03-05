OMS: Pese al alto el fuego, la situación en Gaza sigue siendo catastrófica

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, aseguró que la situación humanitaria en la Franja de Gaza continúa siendo "catastrófica", pese al alto el fuego acordado entre Israel y Hamas el pasado 10 de octubre.

Durante una rueda de prensa, el jefe del organismo explicó que la mejora registrada desde el cese de hostilidades ha sido mínima, y que la entrada de ayuda humanitaria sigue muy por debajo de lo necesario para atender a la población.

"Les doy algunas cifras: necesitamos que 600 camiones con ayuda humanitaria entren en Gaza cada día, pero actualmente son entre 100 y 150, y algunos son comerciales, lo que realmente no contribuye a los servicios humanitarios, así que el progreso es marginal", afirmó.

Tedros agregó que, si durante el periodo más intenso del conflicto la situación ya era considerada catastrófica, "en realidad (aún) sigue siendo catastrófica".

El responsable de la OMS subrayó que el escenario se agrava por el colapso del sistema sanitario en el enclave palestino. Según explicó, muchas instalaciones médicas han sido destruidas y las que continúan operativas funcionan solo de manera parcial.

"Además de eso necesitamos evacuar a 18 mil pacientes, que siguen esperando", indicó.

En ese contexto, el paso fronterizo de Rafah, que conecta Gaza con Egipto, y por donde habían comenzado a salir pequeños grupos de pacientes para recibir atención médica, volvió a ser cerrado tras el inicio de la ofensiva militar de Israel y Estados Unidos contra Irán, conflicto que ya cumple seis días.

Tedros defendió la necesidad de que Israel autorice evacuaciones médicas hacia los territorios palestinos de Cisjordania y Jerusalén Este.

"Me gustaría pedir a las autoridades de Israel que nos permitan llevar pacientes a Jerusalén Este y Cisjordania. Los permisos no han sido otorgados, pero esto ayudaría a que las evacuaciones médicas se realicen a centros sanitarios cercanos", sostuvo.

Asimismo, el jefe de la OMS planteó que sería clave mantener abiertos todos los pasos fronterizos para permitir el ingreso de ayuda humanitaria, incluido el de Rafah.