Presidente sirio: Tenemos fuerzas suficientes para reconstruir el país

El presidente de Siria, Bachar al Asad, afirmó que pese a la guerra, los sirios tienen fuerzas suficientes para reconstruir el país y no necesitan ni permitirán que occidente participe en esa labor.

"Incluso pese a que se libra una guerra, tenemos fuerzas suficientes para reconstruir el país. Estamos seguros de ello", dijo al Asad.

El mandatario agregó que si a Siria le falta dinero, lo pedirá prestado a los amigos, a los sirios que viven en el exterior.

"Posiblemente, la restauración de Siria llevará más tiempo, pero no hay motivos para preocuparse", insistió el líder sirio, quien además recalcó que los países occidentales no participarán en la reconstrucción de Siria, porque "ellos no dan, solo toman".

Siria "no necesita a occidente"

Sobre las declaraciones de políticos occidentales acerca de que no darán ni un centavo para la reconstrucción de Siria mientras él permanezca en el poder, el presidente sirio indicó que su país no necesita a Occidente.

Los países occidentales, enfatizó, "no participarán en la reconstrucción de Siria, no les permitiremos hacerlo".

Al Asad reiteró que Siria destruyó la totalidad de su arsenal de armas químicas y que no cuenta con ese tipo de armamento desde 2013, y afirmó que las "invenciones sobre las armas químicas" las utiliza occidente como "pretexto para una intervención militar y para atacar al ejército de Siria".