Alcalde mexicano fue secuestrado en una carretera en el norte del país

El alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, fue localizado con vida este domingo luego de haber sido secuestrado por hombres armados la tarde del sábado en una carretera del centro-norte de México, informaron las autoridades mexicanas.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informó de la localización del funcionario tras la activación de un operativo coordinado entre el Gobierno federal y los estados de Zacatecas, San Luis Potosí (centro-norte), Coahuila y Tamaulipas (norte).

"El presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, quien se encontraba desaparecido, fue localizado", apuntó el funcionario en un mensaje en X.

En la publicación, García Harfuch compartió la fotografía del alcalde de Río Bravo, a bordo de un vehículo de las fuerzas de seguridad.

No obstante, el funcionario no compartió más detalles del lugar de la localización, la condición en la que fue encontrado el alcalde o si había más personas privadas de la libertad.

El secuestro del alcalde

Almaraz Maldonado, del opositor Partido Acción Nacional (PAN), gobierna este municipio del estado de Tamaulipas fronterizo con Estados Unidos.

El sábado viajaba junto a familiares e integrantes de su equipo hacia Real de Catorce, un destino turístico de San Luis Potosí, cuando fueron interceptados por hombres armados en la carretera San Tiburcio-Vanegas.

Según explicó el fiscal de Zacatecas, Cristian Paul Camacho, varios vehículos fueron interceptados en los límites entre Zacatecas y San Luis Potosí, donde algunas personas fueron abandonadas en plena carretera.

"Ahí es donde es despojado por civiles armados y donde es privado de la libertad el alcalde", indicó Camacho.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí informó que los acompañantes del alcalde lograron llegar al municipio potosino de Cedral, donde denunciaron los hechos.

"De acuerdo con el testimonio de una de las personas afectadas, fueron abandonadas sobre la carretera por lo que posteriormente solicitaron ayuda", apuntó la secretaría.

Tras recibir el reporte, la Guardia Civil, la policía estatal de San Luis Potosí, activó un operativo en la zona limítrofe con Zacatecas, en coordinación con las autoridades de ese estado.

El caso ocurre en un contexto de violencia persistente contra funcionarios en México, especialmente en el ámbito local.

En 2025, la organización Data Cívica documentó al menos 246 ataques contra funcionarios de gobierno o aspirantes a cargos judiciales, de los cuales 136 terminaron en asesinato.

Su monitoreo 'Votar entre Balas' advierte además que casi el 80 % de las víctimas de violencia político-criminal se concentra en el nivel municipal, el más expuesto frente al control territorial del crimen organizado.

En el norte del país, en Tamaulipas, el delegado de la FGR Ernesto Vázquez Reyna fue asesinado en Reynosa en agosto de 2025 en un atentado con granadas y disparos. En Zacatecas, otro foco de violencia, autoridades reportaron en julio de 2026 el hallazgo de diez personas asesinadas en distintos municipios, entre ellas el exalcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez.