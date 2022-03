Distintas son las formas de recordar a un perrito que acaba de fallecer, algunos los entierran, otros los convierten en cenizas que luego guardan, pero algunas personas como Yaritza deciden disecarlos. Según cuenta, hizo este procedimiento a Chispita y no quedó como era cuando estaba viva, pero bromeó al respecto: hasta le pintaron las uñas, ah no creo que así se las teníamos”, comentó. Contó además que no la mueven mucho porque "llevan mucho tiempo con ella y se está desgastando (...) se le está cayendo el pelito".

