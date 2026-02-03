Sheinbaum explicó su apoyo a Bachelet como líder ONU: "Ya toca una mujer"

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió este martes el apoyo de México a la candidatura Michelle Bachelet para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas.

"Ella fue ya dos veces presidenta de Chile, es una mujer reconocida, conoce Naciones Unidas y tiene una visión pacifista del mundo y de atención a los pobres. Es muy importante", subrayó la mandataria mexicana en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

Además, resaltó que "ya toca" que una mujer dirija la ONU por primera vez en su historia.

Aunque explicó que "alguna vez" plantearon que la actual secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, podría ser una buena candidata para dirigir la ONU, aseguró que la expresidenta chilena va a ayudar "muchísimo" en el ámbito internacional.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen un día después de que Boric -que dejará el poder el próximo 11 de marzo- anunciara la inscripción formal de Bachelet a las elecciones de finales de año para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas, en una postulación conjunta de Chile, Brasil y México.

"Esta candidatura expresa una esperanza compartida: que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo", aseguró Boric desde el palacio La Moneda.

La elección para reemplazar (a partir del 1 de enero de 2027) al actual secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, se prevé disputada, con varios nombres que surgen desde Latinoamérica y otras regiones del mundo.

Además de Bachelet, desde la región anunciaron su candidatura la exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan, actual jefa de Comercio del organismo; y el actual director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi.