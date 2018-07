López Obrador ganó las elecciones presidenciales de México

El izquierdista Andrés Manuel López Obrador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ganó este domingo las elecciones presidenciales mexicanas con una holgada diferencia frente a sus oponentes.

Alrededor de la medianoche en Chile, se declaró a López Obrador como ganador de las elecciones a la Presidencia de México, según las estimaciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con una muestra de unas 7.700 actas de votación elaborada por el organismo electoral, López Obrador obtendría entre el 53 y el 53,8 de los votos, anunció el presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Según estos datos, quedó en segundo lugar Ricardo Anaya del conservador Partido Acción Nacional (PAN), obteniendo entre el 22,1 y el 22,8 por ciento de los sufragios; y en tercera posición José Antonio Meade del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), con entre entre el 15,7 y el 16,3.

En una conferencia de prensa, Meade reconoció su derrota tras conocerse los sondeos a pie de urna y deseó "el mejor de los éxitos" como presidente a López Obrador.

Minutos más tarde, Anaya también reconoció su derrota y reconoció que habló por teléfono con López Obrador para decirle que "reconozco su triunfo, le expreso mis felicitación y le deseo el mayor de los éxitos por el bien de México".

Se sumó posteriormente el candidato independiente Jaime Rodríguez, conocido como el Bronco, que prometió cortar la mano a los políticos corruptos e instaurar la pena de muerte en el país, pero sólo tuvo entre 5,3 y el 5,5 por ciento de los votos, quedando en último lugar.

"Esto es solo un ejercicio democrático en que los mexicanos decidieron, y si los mexicanos decidieron seguir con la pata en el pescuezo, yo lo respeto", declaró con su habitual lenguaje popular tras conocerse las encuestas a pie de urna.

El reconocimiento tan rápido de la derrota en función de las tendencias de las encuestas a pie de urna constituye un hecho sin precedentes en las elecciones mexicanas.

Igualmente confirma las encuestas de opinión que siempre daban la victoria a López Obrador con una diferencia de 20 puntos sobre Ricardo Anaya.

Fuerte caída del oficialista PRI

Con base en estos datos, se acredita la sensible caída del oficialista PRI en estos comicios, afectado por un mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018) marcado por los escándalos de corrupción y una ola de violencia.

El conservador Anaya tampoco logró convencer al electorado y capitalizar el voto útil que se disputaban con el PRI, conformado por todos los ciudadanos contrarios a López Obrador.

Al cierre de las mesas electorales, el titular del INE, Lorenzo Córdova, destacó que en estos comicios hubo una "votación masiva" y que fue una "fiesta cívica".

Además, dijo que esta fue una "jornada ejemplar" con incidentes "aislados" y debidamente atendidos por personal del INE.

Según datos del INE, la participación ciudadana fue entre el 63 y 64 por ciento.

Trump felicitó a López Obrador y espera trabajar con él

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tardó en reaccionar a estos resultados electorales, usando su cuenta de Twitter para manifestar sus felicitaciones a López Obrador por "convertirse en el próximo presidente de México".

El mandatario dijo que espera "con ansias poder trabajar con él" y que "hay mucho que hacer que beneficiará tanto a Estados Unidos como México".

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!