Algunos aman las clases online porque pueden dormir más, otros prefieren las presenciales porque extrañan a sus amigos. Este niño mexicano se hizo viral luego de su sincera respuesta luego de que un periodista le preguntara qué sentía de "ya poder estar con sus amigos" en el colegio. "Mire, la verdad, estos no son mis amigos", le respondió. Dio la vuelta para ver a los otros niños y agregó que "de hecho, de todos, de todos no". Luego agregó que estaba feliz de entrar al colegio porque ya no quería pelear con su hermano.

