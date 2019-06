Oposición reprocha al Gobierno de México haberse "rendido" ante EEUU

Los principales partidos de la oposición mexicana arremetieron este sábado contra el acuerdo migratorio que alcanzó México con Estados Unidos por considerar que el Gobierno mexicano se "rindió" ante la exigencia de "militarizar" la frontera sur.

"El Gobierno de México fue obligado a cumplir con el despliegue de un muro militar en el sur", criticó a través de redes sociales Marko Cortés, presidente del derechista Partido Acción Nacional (PAN), la segunda fuerza política del país.

Aunque admitió que "es positivo para el país que no haya nuevos aranceles a productos mexicanos", consideró también que "la soberanía y la dignidad de México han sido lastimadas" en este acuerdo negociado con "miedo".

El dirigente panista criticó que este acuerdo convierta a México en "receptores temporales de migrantes deportados que esperan se resuelva su solicitud de asilo" en Estados Unidos.

Y exigió al presidente mexicano, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que explique si este pacto "incluye detener el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México".

"México no debe militarizar su frontera sur. No somos el patio trasero de Donald Trump", criticó a su vez Ángel Ávila, secretario general del progresista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

México no debe militarizar su frontera sur. No somos el patio trasero de @realDonaldTrump. El Gobierno de @lopezobrador_ cedió a todos los puntos que nos plantearon. Eso no fue una negociación, fue una RENDICIÓN. México rompe una tradición histórica de defensa de los migrantes.