México aclara que presunto asesino de candidato en Ecuador fue capturado en su territorio y no en Colombia

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, confirmó este miércoles que uno de los líderes del grupo criminal 'Los Lobos', acusado de estar relacionado con el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villacencio en 2023, fue capturado en la capital mexicana en colaboración con la Policía Nacional colombiana.

El funcionario precisó que la detención se produjo en el barrio de Polanco, en Ciudad de México. Inicialmente hubo confusión sobre el lugar en el que ocurrió el arresto de Juan Carlos Montero Mestre, alias 'Lobo Menor', ya que autoridades colombianas informaron en un primer momento que fue detenido en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá al arribar en un vuelo procedente de México.

No obstante, dicha versión policial es distinta a la dada el mandatario colombiano, Gustavo Petro, quien aseguró -desde un principio- que alias 'Lobo Menor' fue detenido en territorio mexicano, en una acción que "constituye un golpe significativo contra el crimen organizado transnacional y ratifica la efectividad de la cooperación trilateral entre Colombia, Ecuador y México en la lucha frontal contra las redes multicrimen".