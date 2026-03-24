México: Adolescente mató a dos profesoras con un rifle de asalto

Un adolescente de 15 años asesinó a balazos a dos profesoras de una escuela de enseñanza media, en el estado mexicano de Michoacán, tras irrumpir en el recinto educativo con un rifle de asalto calibre 5.56.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el ataque fue realizado alrededor de las 09:00 hora local (12:00 hora Chile) de este martes, en el interior de la escuela Anton Makarenko, ubicada en la zona centro del municipio de Lázaro Cárdenas, en la costa del pacífico.

La Policía Municipal reveló que el presunto responsable del ataque es un estudiante identificado como Omar 'N', quien actuó -aparentemente- debido a que se le impidió el acceso al recinto, al no lograr llegar a la hora de acceso establecida por los directivos de la institución.

Tras la negativa, supuestamente el estudiante regresó a su hogar para tomar un rifle calibre 5.56 (con un cargador con 40 balas) con el que irrumpió en el colegio y disparó de forma directa contra las dos profesoras.

Agentes de la Policía Municipal lograron reducir y desarmar al alumno, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía estatal.

La Fiscalía estatal informó que analiza las cuentas de redes sociales de Omar 'N', en las que previo al ataque publicó un video y fotografías con el rifle de asalto y la vestimenta que portaba al momento de su detención.

Las autoridades también investigan el origen del arma de fuego, el entorno familiar del adolescente y su conducta dentro de la escuela.

Manuel Esquivel Bejarano, alcalde de Lázaro Cárdenas, informó que el municipio dispuso todo el apoyo para las familias de las dos profesoras, quienes contaban con el reconocimiento de diversos sectores sociales de la ciudad y puerto de Lázaro Cárdenas.