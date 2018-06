México: Candidato a diputado fue asesinado al salir de un debate

El candidato del PRI a diputado por el estado mexicano de Coahuila, Fernando Purón Johnston, fue asesinado a balazos al salir la noche del viernes de un debate electoral en Piedras Negras, informó este sábado el gobierno del norteño estado mexicano de Coahuila.

Purón, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), recibió un disparó en la cabeza al salir de la Universidad Autónoma de Coahuila de Piedras Negras, donde participó de un debate electoral, informó la Fiscalía General del estado.

La Fiscalía de Coahuila confirmó que se inició la investigación del asesinato y se han tomado muestras de la escena del crimen además de haber hecho entrevistas a los testigos.

"Estamos trabajando y por lo pronto la investigación la tenemos nosotros", afirmó el titular de la Fiscalía de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, en una rueda de prensa en Piedras Negras.

Repudio a nuevo asesinato

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, y el candidato del PRI a la Presidencia de México, José Antonio Meade, entre otros, expresaron su condena y su repudio por el asesinato de Purón.

"Quiero manifestar mi condena y repudio por el artero atentado que la noche de este viernes costó la vida" de Purón, dijo el gobernador en un comunicado oficial.

Meade expresó en su cuenta oficial de la red social de Twitter su "repudio absoluto" al asesinato y exigió que las autoridades investiguen "este inaceptable hecho hasta sus últimas consecuencias".

Mi repudio absoluto al asesinato de Fernando Purón, candidato priísta a Diputado Federal en Coahuila. Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos. Exigimos se investigue este inaceptable hecho hasta sus últimas consecuencias. — José Antonio Meade🇲🇽 (@JoseAMeadeK) 9 de junio de 2018

Con el asesinato de Purón, se incrementó a 104 el número de políticos asesinados desde que en septiembre de 2017 comenzó el actual proceso electoral que culminará con las votaciones del 1 de julio por el Presidente de México y otros 3.400 cargos públicos.

Según el Informe de Violencia Política en México 2018 de la consultora Etellekt, desde el inicio del proceso electoral en septiembre pasado ha habido 177 agresiones contra políticos en todo el país.

Entre los asesinados que aspiraban a cargos electorales hay desde precandidatos a candidatos a alcaldes, ex alcaldes, regidores, militantes, dirigentes partidistas, ex regidores, diputados, síndicos y ex síndicos.