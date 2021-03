Durante dos meses, junto a su padre, recorrió 2.800 kilómetros desde Honduras a Estados Unidos, con la ilusión de conseguir un asilo. Trágicamente, a su llega a Texas, ambos fueron detenidos y deportados: "Quería tener una nueva vida, pero no pude", contó entre sollozos, al diario El Universal, la niña Andrea Carolina, de ocho años. Muy afectada, ante una pregunta del medio, envió un mensaje a sus compatriotas: "Que ya no se vayan, porque ya no están dejando pasar (en Estados Unidos)".

