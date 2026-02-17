Kaspersky detecta virus informático instalado por defecto en 13.000 móviles Android nuevos

La compañía informática rusa Kaspersky Lab, especializada en sistemas antivirus y actualmente prohibida en Estados Unidos, detectó la instalación por defecto del virus informático Keenadu en más de 13.000 teléfonos móviles Android completamente nuevos,

Al menos 9.000 de los dispositivos afectados fueron comercializados en Rusia, según informó el diario Védomosti.

De acuerdo con la empresa, su software de seguridad identificó la aplicación maliciosa no solo en dispositivos vendidos en Rusia, sino también en Japón, Alemania, Brasil y Países Bajos.

La firma explicó que el código dañino podría haberse infiltrado en alguna fase de la cadena de suministro o durante el proceso de programación de los equipos.

"Suponemos que los productores no estaban al tanto de que las cadenas de suministro estaban comprometidas, y a consecuencia de esto Keenadu se filtró en los dispositivos, ya que este programa maligno imita componentes legítimos del sistema", señaló al medio Dmitri Kalinin, experto en ciberseguridad de la compañía.

El especialista añadió que para detectar a tiempo amenazas de este tipo es clave supervisar minuciosamente cada etapa de producción, con el fin de garantizar que el sistema operativo no esté contaminado.

Según detalló Kaspersky, el virus se utiliza para fraude publicitario: los dispositivos infectados operan como "bots" que hacen clic de manera automática en enlaces comerciales, generando ingresos ilícitos. "Se trata de un negocio criminal altamente rentable. Mientras más 'bots' hay en la red, mayores son los ingresos", advirtió Kalinin.

Además del fraude, Keenadu tendría la capacidad de tomar control total del dispositivo y sustraer información personal de los usuarios, lo que eleva el riesgo para quienes adquieren equipos aparentemente nuevos pero comprometidos desde fábrica.