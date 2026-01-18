Nobel de la Paz de Machado es intransferible pese a que regaló su medalla a Trump

La entrega de la medalla del Premio Nobel de la Paz 2025 por parte de la líder opositora venezolana María Corina Machado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reabrió el debate sobre el carácter del galardón y sus alcances simbólicos, luego de que el gesto fuera interpretado como una cesión del premio.

Machado obsequió la medalla en la Casa Blanca, colocada en un marco con detalles dorados, en el que se leía: "En gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz", como un símbolo de reconocimiento por las acciones de Trump para encaminar "su libertad".

"El Premio Nobel y el laureado son inseparables" , señala de forma explícita la institución que administra el galardón, precisando que el título de Premio Nobel de la Paz permanece de manera permanente en la historia asociada a quien fue distinguido, independientemente de lo que ocurra con la medalla o el diploma.

En ese marco, el obsequio realizado por Machado a Trump corresponde únicamente a la entrega de un objeto material , sin efectos legales ni simbólicos sobre la titularidad del premio, que seguirá registrando a la dirigente venezolana como la galardonada oficial del Nobel de la Paz 2025.

Desde el Comité Nobel explican que no es inédito que una medalla cambie de dueño . A lo largo de la historia del premio, distintos laureados han donado, subastado o regalado su medalla por razones personales, humanitarias o simbólicas. Sin embargo, en todos los casos, el registro oficial del Nobel permanece inalterable.

"Un galardonado no puede compartir el premio con otros ni transferirlo una vez anunciado. El Premio Nobel de la Paz tampoco puede ser revocado. La decisión es definitiva y se aplica para siempre", recalca el organismo. Cerrando cualquier interpretación que sugiera que Trump pueda ser considerado receptor del Nobel de la Paz.

Así, más allá del gesto político y diplomático realizado en la Casa Blanca, el Premio Nobel de la Paz seguirá perteneciendo histórica y oficialmente a María Corina Machado , quedando inscrito de forma permanente en la historia del galardón.