OMS: Las desigualdades en el acceso a las vacunas son más grotescas cada día

Cada día que pasa las desigualdades en el acceso de los países a las vacunas contra el Covid-19 se acentúan y se hacen "más grotescas", afirmó hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Sin nombrar a los países, Tedros criticó a aquellos que "prefieren vacunar a gente joven y que no está en ninguna categoría de riesgo a costa de que otros países puedan vacunar a sus trabajadores sanitarios y personas mayores".

Israel es el país que más ha vacunado, con prácticamente toda su población elegible que ha recibido la primera dosis de la vacuna y más de la mitad ambas dosis.

Emiratos Arabes Unidos, el Reino Unido, Chile y Estados Unidos son los países que siguen en la lista de aquellos que han inmunizado a la mayor proporción de sus habitantes.

"Algunos países están en la carrera por vacunar a sus poblaciones enteras, mientras otros países no tienen nada. Esto puede comprarles una seguridad a corto plazo, pero es una impresión de seguridad falsa", les advirtió.

#VaccineEquity is one of the most critical challenges we are facing, as a matter of justice, and as a matter of controlling the pandemic and driving the global recovery.