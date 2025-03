OTAN pide a Zelenki "respetar" lo que Trump ha hecho por Ucrania

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, llamó este sábado al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a "encontrar una forma para recomponer su relación" con el líder estadounidense, Donald Trump, y le pidió que "respete todo lo que ha hecho" éste por Ucrania.

En una entrevista con la BBC, Rutte calificó de "muy desafortunada" la tormentosa reunión entre Zelenski y Trump el viernes en la Casa Blanca.

"He hablado por teléfono dos veces con Zelenski y le he dicho que tenemos que seguir juntos para alcanzar una paz duradera (...). Le he dicho que tenemos que respetar lo que Trump ha hecho hasta ahora por Ucrania", dijo.

Se refirió específicamente a los lanzamisiles portátiles Javelin, que Trump facilitó en 2019 a Kíev, "sin los cuales Ucrania no habría tenido ni una oportunidad" en el momento de la invasión rusa, en 2022.

"Hay que darle (a Trump) crédito por eso y por todo lo que todavía está haciendo", expresó.

Rutte trasladó igualmente a Zelenski que "debe encontrar una forma de recomponer su relación con Trump" y elogió al estadounidense por "romper el bloqueo" en la guerra al tomar la iniciativa de hablar con Rusia.

El exprimer ministro holandés se mostró convencido de que el presidente estadounidense está "comprometido" con la OTAN y con conseguir una paz justa y duradera en Ucrania.

Para Rutte, un acuerdo no debería ser una reedición de los pactos de Minsk de 2014, tras la ofensiva de milicias separatistas apoyadas por tropas rusas en el Donbás, este de Ucrania.

Al respecto de la cumbre europea convocada para mañana por el primer ministro británico, Keir Starmer, en Londres, en la que él también participará, el jefe de la OTAN destacó que servirá para "ver qué pueden hacer los países europeos para apoyar un acuerdo de paz".

"Espero que muchos países mañana salgan diciendo que si se llega a un acuerdo de paz, estarán dispuestos a ayudar a que haya garantías de seguridad", en aparente alusión a la presencia de tropas de paz, que el Reino Unido ya se ha mostrado dispuesto a aportar.

Preguntado por la declaración de la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, quien ayer afirmó que "el mundo libre debe encontrar un nuevo líder", Rutte recordó que EE.UU. es "más del 50 % de la OTAN y el mayor país de la alianza".