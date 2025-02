Trump acusa a Zelenski de estar "jugando" con la Tercera Guerra Mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, de estar "jugando" con la vida de millones de personas y con la Tercera Guerra Mundial.

Ambos mandatarios protagonizaron un tenso intercambio durante su reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca. El objetivo principal de Zelenski en esta visita era precisamente persuadir a Trump para que brinde algún tipo de respaldo en materia de seguridad frente a la amenaza de una nueva agresión por parte de Rusia.

Trump y Zelenski llevaban 30 minutos haciendo declaraciones ante la prensa, sentados uno junto al otro en el Despacho Oval, cuando estalló la tensión en un momento en el que intervino el vicepresidente J.D. Vance, que estaba en un sillón a la izquierda del mandatario estadounidense.

"Es una falta de respeto que vengas al Despacho Oval a intentar debatir esto ante los medios estadounidenses", dijo Vance a Zelenski.

Vance continuó cuestionando al líder ucraniano sobre los problemas de Ucrania para reclutar suficientes soldados y le reprochó que cada vez que recibe a un líder extranjero en su país lo haga en un "tour propagandístico".

Ante esas duras palabras, Zelenski escuchó a Vance con los brazos cruzados y las cejas en alto. Con tono calmado contestó que, durante la guerra, "todo el mundo tiene problemas".

Zelenski afirmó que, incluso si EE.UU. tiene "un bonito océano" entre Europa y su territorio, usando un término que Trump ha utilizado en el pasado para referirse al Atlántico, en el futuro también "sentirá" esos problemas.

El comentario enfadó a Trump, quien intervino diciendo con tono duro: "No nos digas lo que vamos a sentir. Estamos tratando de solucionar un problema. No nos digas lo que vamos a sentir".

"No estás en posición de dictarnos lo que vamos a sentir. Nos sentimos muy bien. Nos sentimos muy fuertes. Ahora mismo, tú no estás en una buena posición. Te has permitido estar en una mala posición", insistió mientras Zelenski intentaba interrumpirle.

"No tienes las cartas a tu favor ahora", continuó Trump, advirtiéndole de que está "jugando" con la vida de millones de personas y con la Tercera Guerra Mundial.

"Lo que estás haciendo es una gran falta de respeto para este país", afirmó Trump.

Zelenski: Un alto al fuego "nunca funcionará sin garantías de seguridad"

El presidente Zelenski dijo en la reunión que nunca aceptará un simple alto al fuego con Rusia que no incluya garantías de seguridad, porque sin estas "nunca funcionará".

El mandatario ucraniano argumentó que el presidente ruso, Vladímir Putin, "ha roto 25 veces un alto al fuego" y apuntó que "cuando se hable de garantías de seguridad, cuando los europeos estén listos para enviar contingentes, van a necesitar el respaldo de Estados Unidos".

"Sabemos que Francia y el Reino Unido ya muestran su apoyo, y sabemos que Europa está preparada, pero sin EE.UU. no estarán preparados para tener la fortaleza que necesitamos", explicó Zelenski, que recalcó su interés en seguir recibiendo de Washington suministros en materia de defensa aérea, la cual calificó como "la mejor del mundo".

No obstante, Trump evitó asegurar que Washington proveerá el llamado "respaldo" militar que Europa reclama para su futura e hipotética presencia en Ucrania una vez firmado un acuerdo de paz, y tampoco confirmó si se proveerá más apoyo armamentístico a Kiev, insistiendo en que antes de hablar de seguridad lo primero es firmar un tratado que ponga fin a las hostilidades.

Durante su intervención, Zelenski quiso recordar el deseo de Kiev de retornar a su país a los niños ucranianos que el Ejército ruso ha secuestrado desde el inicio de su invasión en 2022, y que su Gobierno cifra en unos 20.000.

"Ya saben que este ruso loco (en referencia a Putin) vendió 20.000 niños ucranianos. Les han cambiado los nombres, les han cambiado a sus familiares. Queremos traerlos de vuelta", apuntó.

Lo que buscaba originalmente la reunión

Trump y Zelenski tenían previsto firmar este viernes un acuerdo por el que Ucrania compartirá el 50% de los ingresos que obtenga de la explotación de sus recursos naturales como paso previo a un pacto de paz con Rusia, que levanta las suspicacias de Kiev.

Kiev propuso este compromiso como una vía para financiar la reconstrucción del país tras la guerra, mientras que Trump lo ha descrito como una forma de compensar los miles de millones de dólares que Estados Unidos ya ha destinado en ayuda militar a Ucrania.

Sin embargo, el pacto no contempla garantías de seguridad concretas, algo que Ucrania y sus aliados europeos han estado reclamando a Washington ante el riesgo de un nuevo ataque ruso, y deja eso a un futuro pacto entre ambos países.