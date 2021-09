Maoríes piden cambiar el nombre de Nueva Zelanda por "Aoteara"

El Partido Maorí neozelandés lanzó este martes una campaña para pedir que oficialmente se cambie el nombre de Nueva Zelanda por Aotearoa y se llame a todos los lugares del país oceánico con sus nombres originales indígenas.

"Ya es hora de que la (lengua) Te Reo Māori ocupe nuevamente el lugar que merece. Somos un país polinesio y somos Aotearoa", dijo el Partido Maorí de Nueva Zelanda al instar a la población a firmar una petición que será enviada al Parlamento de este país.

Aunque se desconoce la etimología de Aotearoa, el nombre maorí de Nueva Zelanda, hay varias teorías sobre el origen como la referida a una de las canoas de la gran migración polinesia o la mitológica "larga nube blanca" que guiaba a los viajeros.

“It’s well past time that Te Reo Māori was restored to its rightful place as the first and official language of this country. We are a Polynesian country, we are Aotearoa. We are sick to death of our ancestral names being mangled, bastardised, and ignored.” @Rawiri_Waititi