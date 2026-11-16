El expresidente de Paraguay Santiago Peña ingresó este lunes esposado, con chaleco antibalas y en medio de un estricto operativo de seguridad en la cárcel militar de Viñas Cué, para continuar con la prisión preventiva que cumple tras la intervención por problemas de solvencia financiera de Ueno bank, entidad a la que ha sido vinculado.

Imágenes de la televisión local mostraron a Peña entrando en la instalación castrense poco después de las 15:00 hora local (18:00 GMT). Estaba vestido con una camisa blanca y un pantalón azul, un atuendo que solía llevar en sus jornadas de trabajo cuando ejercía la Presidencia.

Peña fue trasladado a esta prisión desde el Regimiento Escolta Presidencial -la unidad militar a la que fue llevado el pasado 6 de noviembre, horas después de su destitución- por instrucción del juez de garantías Osmar Legal, y tras las denuncias de presuntos privilegios concedidos al exmandatario durante su reclusión.

Según el medio local ABC Color, la celda de Peña en el regimiento estaba equipada con una amplia cama, aire acondicionado y un placard.

La detención preventiva del exmandatario se da en el marco de la investigación por la insolvencia de Ueno bank. (FOTO: EFE)

Se denunció la modificación de una sala de reuniones para ubicar un gimnasio con el que el expresidente pudiera ejercitarse y la instalación de una pequeña oficina.

Del régimen preferencial a las celdas estándar

Las condiciones en Viñas Cué serán distintas, aunque Peña sí podrá ejercitarse en una cancha de usos múltiples dos veces al día, dijo a periodistas el presidente de la Suprema Corte Militar, el general Nicolás Narváez.

"El lugar es el mismo para todos, placar (clóset), cama, silla, baño, mesa. Sin aire (acondicionado), con ventilador", apuntó Narváez sobre el equipamiento de la celda del exgobernante.

Asimismo, explicó que este podrá solicitar modificaciones a su sitio de reclusión ante el juzgado que lleva su causa, y que podrá estar en "libre comunicación" con sus abogados.

También indicó que Peña llevaba una maleta con "ropas normales" y no poseía equipos de comunicación, como teléfonos o computadores.

Crisis bancaria y destitución política

Peña está detenido desde el pasado 6 de noviembre, horas después de que el Senado lo declarara culpable de "mal desempeño de funciones" en un juicio político y lo desalojara del poder.

El exmandatario quedó envuelto en el escándalo por la intervención de Ueno bank, una entidad que reportaba tener más de 2,94 millones de clientes y controlaba fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de otras cuatro cajas de jubilados del país, así como de varias instituciones públicas.

Ueno bank entró desde el pasado 3 de noviembre en un procedimiento de resolución ordenado por el Banco Central, cuyo extitular Carlos Carvallo y tres exdirectivos también están detenidos e investigados por el caso.