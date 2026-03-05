Síguenos:
Tópicos: Mundo | Paraguay

Paraguay: Mujer alemana fue hallada muerta en su casa junto a sus seis perros

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La policía encontró un frasco, una nota, y descartó un eventual homicidio.

Paraguay: Mujer alemana fue hallada muerta en su casa junto a sus seis perros
 Abc.com

Vecinos llamaron a la policía señalando que hace varios días no veían a la inmigrante europea.

Una mujer de nacionalidad alemana fue encontrada sin vida junto a sus seis perros en su vivienda en la ciudad paraguaya de Itauguá.

La policía acudió a su residencia luego de que sus vecinos alertaran que no la habían visto salir durante varios días, declaró el jefe de la comisaría de la localidad de Mboi'y, Fulgencio Galeano.

El jefe policial indicó que el personal de criminalística "encontró un frasco" de una sustancia y una nota escrita a mano en la que se detallan las supuestas razones por las que la mujer presuntamente bebió el contenido.

"Se trataría de un envenenamiento", refirió el comisario, quien puntualizó que el cadáver debe ser sometido a una autopsia para determinar las causas del deceso.

Galeano descartó la hipótesis de un robo, al señalar que hallaron en la casa "cosas de valor" y no notaron signos de violencia en puertas o ventanas.

Según la policía, el hecho fue comunicado a la Embajada de Alemania en Paraguay.

