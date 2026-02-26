Hija adolescente de Kim acudió a desfile militar y refuerza perfil de posible sucesora

La hija del líder norcoreano, Kim Jong-un, asistió al desfile militar que puso fin al 9º Congreso del Partido de los Trabajadores, el órgano de decisión más importante de Corea del Norte, en una aparición que refuerza las especulaciones de que estaría siendo preparada como futura sucesora del régimen.

Las imágenes difundidas este jueves por la agencia estatal KCNA muestran a la joven, quien se cree que podría llamarse Ju-ae o Ju-hae y tener alrededor de 13 años, junto a su padre en la tribuna observando el desfile celebrado el día previo en la plaza Kim Il-sung de Pionyang.

En varias fotografías aparece al lado del mandatario, ambos vistiendo abrigos negros de piel, y de altos mandos militares mientras siguen el paso de las columnas de tropas. En otras, se la ve caminando junto a su padre, quien va saludando a soldados.

Los despachos oficiales de la KCNA sobre el Congreso y el desfile no mencionan explícitamente su presencia, pero su aparición en un evento de este calibre supone un nuevo paso en su creciente exposición pública.

El Congreso, celebrado del 19 al 25 de febrero, definió las principales directrices políticas, económicas y militares para los próximos cinco años.

En el informe presentado ante la cita, Kim reafirmó el rumbo nuclear del país al afirmar que se ampliarán aún más las fuerzas nucleares del Estado y se ejercerá plenamente el estatus de Estado poseedor de armas nucleares.

La joven debutó públicamente en noviembre de 2022 durante la inspección de una prueba del misil balístico intercontinental, y desde entonces ha acompañado a su padre en otras pruebas armamentísticas, actos militares y eventos diplomáticos, incluido un viaje a Pekín el año pasado, en el que el mandatario se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping.

Es la primera vez que se ve a Ju-ae en un evento relacionado con el Congreso, ya que la edición previa se celebró en 2021.

El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) surcoreano ha señalado previamente que Ju-ae podría haber entrado en la fase de ser designada como sucesora.

Según fuentes gubernamentales de alto rango de Corea del Sur, citadas el lunes por el diario local Chosun Daily, la joven podría estar actuando como "directora general de asuntos de misiles", recibiendo informes de generales y participando en la supervisión del programa armamentístico.

Algunos expertos sostienen que el marcado carácter patriarcal de la élite norcoreana podría representar un obstáculo para que una mujer asuma el liderazgo del país.

Sin embargo, bajo Kim Jong-un las mujeres han ganado mayor visibilidad en puestos clave, como su hermana Kim Yo-jong, quien fue ascendida a directora de departamento en el último Congreso, o la ministra de Exteriores, Choe Son-hui, designada en 2022.

Pioyang cerró cónclave con compromiso de expansión nuclear y condiciones a EE.UU.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, subrayó que su país ampliará sus fuerzas nucleares durante el 9º Congreso del Partido de los Trabajadores, que define la hoja de ruta del país en el próximo quinquenio.

Kim afirmó que "fortalecer y ampliar aún más las fuerzas nucleares del Estado y ejercer plenamente el estatus de Estado poseedor de armas nucleares es la voluntad firme e inquebrantable" del partido, según el informe de la cita quinquenal publicado este jueves por la agencia estatal de noticia.

Postura ante Seúl y Washington

Kim dejó abierta la puerta a un acercamiento a Washington bajo la condición de que se respete el estatus norcoreno de Estado nuclear. De cumplirse, indicó que no tendrían razón "para no llevarse bien" con EE.UU.

"Kim Jong-un quiere sinceramente que Estados Unidos reconozca a Corea del Norte como un Estado con armas nucleares y tenga relaciones normales con él, en pie de igualdad", dijo a agencia EFE Gabriela Bernal, experta del Centro Europeo para Estudios de Corea del Norte.

Kim se reunió tres veces con Trump durante el primer mandato de éste. Durante una visita del republicano a Corea del Sur el pasado octubre se especuló con un posible cuarto encuentro, que no llegó a suceder.

Por otro lado, el líder norcoreano mantuvo el rechazo pleno hacia Seúl, calificando de "engañosos" los gestos conciliadores del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, mientras reiteró que no tiene intención de tratar con el Sur, que volvió a describir como una "entidad hostil".

"Corea del Norte se abstuvo de anunciar una nueva iniciativa diplomática hacia Corea del Sur o Estados Unidos y optó por continuar su curso actual de desarrollo de la autosuficiencia mientras extrae tantos beneficios como sea posible de Rusia y China" dijo Leif-Eric Easley, profesor de estudios internacionales en la Universidad Femenina Ewha, en un mensaje enviado a reporteros.

En cuanto a la fortalecida relación militar con Rusia, Kim no hizo mención en los últimos reportes, aunque valoró la participación de las tropas norcoreanas desplegadas en el extranjero, en referencia a los soldados que han apoyado a Moscú en su guerra contra Ucrania.

La "gran transformación" económica

El líder norcoreano revisó en el congreso la "gran transformación" en el último lustro del aislado país, en un tono más optimista que en el congreso de 2021, cuando admitió las penurias que atravesaba Corea del Norte, tras tres tifones, repercusiones de la pandemia del coronavirus y sanciones internacionales.

Este Congreso consolidó una línea que Kim ha venido promoviendo en los últimos meses, incluida la campaña de desarrollo regional que contempla la construcción de instalaciones industriales en 20 regiones al año durante una década, con fábricas de alimentos, bienes básicos, textiles y papel destinadas a modernizar la producción local.

La debilitada economía norcoreana registró en 2020 una caída del 4,5 % en su producto interior bruto (PIB), de acuerdo con cálculos del banco central surcoreano, aunque en los últimos años ha dado señales de repunte. Las estimaciones más recientes del organismo apuntan a un crecimiento del 3,7 % en 2024, tras haber avanzado un 3,1 % en 2023.