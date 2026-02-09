Alcalde surcoreano propuso "importar" mujeres extranjeras para procrear

El gobernante Partido Democrático de Corea del Sur expulsó este lunes "de manera unánime" a Kim Hee-su, alcalde que sugirió "importar" mujeres extranjeras de países desfavorecidos para contraer matrimonio con campesinos y así enfrentar la crónica baja natalidad del país.

"Todos los miembros del Consejo Supremo votaron por unanimidad la expulsión del alcalde Kim (Hee-su)", dijo el portavoz jefe del Partido Democrático, Park Soo-hyun, citado por la agencia local de noticias Yonhap.

Park explicó que la decisión fue adoptada al considerar que el comentario, pronunciado el miércoles durante un foro público transmitido en directo, constituía una expresión despectiva hacia mujeres extranjeras.

Kim, alcalde del condado de Jindo, afirmó que "habría que importar jóvenes solteras de lugares como Sri Lanka o Vietnam" para que contraigan matrimonio con hombres de zonas rurales, a menos que se logre hacer frente al declive demográfico de la región.

La Embajada de Vietnam remitió posteriormente una nota de protesta a las autoridades provinciales, que respondieron con una disculpa oficial el sábado.

Kim, que sigue en el cargo pese a la expulsión del partido gobernante, alegó el fin de semana que no tenía intención de denigrar a ningún país o persona y que se trató de una mala elección de palabras.

"Me equivoqué al referirme a la llegada de mujeres extranjeras usando la palabra 'importar'", dijo, en una disculpa emitida en YouTube por medios regionales.

Según datos del Ministerio de Justicia, los ciudadanos vietnamitas representaron en 2024 cerca del 23 por ciento de los más de 181 mil inmigrantes por matrimonio en Corea del Sur.

El país asiático sufre una baja tasa de natalidad crónica, que en 2024 fue la más baja del mundo con apenas 0,75 hijos por mujer.