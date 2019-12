Los Fujimori se reencontraron en la prisión donde está recluido el ex presidente

La lideresa opositora Keiko Fujimori protagonizó este domingo un reencuentro con su padre, el ex mandatario Alberto Fujimori, y sus hermanos Hiro y Sachie en la prisión de Barbadillo donde el ex presidente cumple su condena de 25 años de cárcel, dos días después de la excarcelación de la ex legisladora.

"Vamos a ver a mi padre, con mucha ilusión, he esperado muchos meses por este momento", dijo Fujimori a los periodistas que hacen guardia en su casa, al momento de dirigirse en un automóvil a la prisión de Barbadillo, en el distrito de Ate.

El único familiar con el que no ha coincidido en las últimas horas es su hermano menor Kenji Fujimori, expulsado del Congreso por su participación en la presunta compra de votos para salvar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski de la destitución en 2018 y con quien su partido Fuerza Popular mantuvo un duro enfrentamiento.

Keiko Fujimori dijo que "dependerá de él" si acude hoy a la reunión en la prisión donde está su padre, pero este sábado ya adelantaba que estaba segura de que "más adelante encontraremos el tiempo y el espacio para también conversar y reencontrarnos".

La ex candidata presidencial fue excarcelada después de 13 meses en prisión preventiva, a raíz de un polémico fallo del Tribunal Constitucional, pero seguirá siendo investigada por los aportes a su campaña electoral de la empresa brasileña Odebrecht en 2011 y 2016.

Fujimori insistió en que su prioridad en estos momentos es "recuperar el tiempo y el espacio con mi familia" y evitó hacer algún comentario político o legal, sobre la investigación que tiene en curso por lavado de activos.

Relación a través de redes sociales

En los últimos meses, tanto el ex presidente Alberto Fujimori como su hija Keiko lamentaron los efectos que ha traído la vida política a sus vidas, en sendos mensajes compartidos en sus redes sociales.

"Hija mía, siento mucho haberte metido en el mundo de la política que te ha hecho tanto daño. Te pido perdón por eso", escribió el ex gobernante, condenado por abusos a los derechos humanos y corrupción, en noviembre pasado.

"Sólo espero tener las fuerzas y la vida para verte libre al lado de mis nietecitas", agregó.

La excarcelación de Keiko Fujimori no sólo tendrá un impacto en la probable reconciliación familiar sino especialmente en las elecciones parlamentarias del próximo 26 de enero, en las que su partido Fuerza Popular postula con una lista encabezada por antiguos colaboradores de su padre, como la exlegisladora Martha Chávez.

A pesar de que el cierre del Congreso, por parte del mandatario Martín Vizcarra, estuvo atribuido al férreo enfrentamiento con el fujimorismo, el jurado electoral decidió que los partidos que estuvieron en el disuelto Parlamento podían volver a presentarse en las elecciones que buscan a los congresistas que los reemplazarán.