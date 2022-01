Cancillería de Perú matiza a su presidente sobre darle una salida al mar a Bolivia

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú matizó las declaraciones realizadas por el presidente de Perú, Pedro Castillo, quien en una entrevista se mostró "a favor" de llevar a cabo un referéndum para darle a Bolivia una salida al mar.

En un comunicado, la Cancillería peruana descartó cualquier posibilidad de ceder territorio peruano a favor de Bolivia para que el vecino país altiplánico tuviese un acceso directo al océano Pacífico, y señaló que su respaldo a la demanda marítima de Bolivia se ciñe a dar facilidades para movilizar carga a través del sureño puerto de Ilo.

"Los esfuerzos por brindar mejores condiciones para el tránsito de personas y mercaderías bolivianas a través del territorio y puertos peruanos responden a una posición histórica del Perú que, bajo ninguna circunstancia, puede interpretarse como una afectación de nuestra soberanía", sentenció la Cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que la política exterior de Perú con Bolivia "está enmarcada en el respeto a la Constitución y el derecho internacional", y en particular en los cumplimientos de los tratados de los cuales Perú es parte.

"El Gobierno de Perú impulsa la implementación de dichos tratados a través de un conjunto de acciones que han permitido un incremento significativo del movimiento de carga boliviana a través del puerto de Ilo, lo que ha contribuido a dinamizar sus actividades comerciales", comunicó el ministerio.

Durante una entrevista con CNN en Español emitida el martes por la noche, Castillo se mostró a favor de dar "mar para Bolivia" porque lo consideró "un derecho" de este país y anticipó su ánimo de hacer una consulta popular con el resto de peruanos para ver si están a favor.

El presidente peruano, que ha sido duramente criticado por estas declaraciones, reconoció que reclamó el "mar para Bolivia" durante una conferencia de profesores de Latinoamérica a la que asistió en La Paz en 2018, cuando ni se planteaba ser candidato presidencial.

"No estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia. Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera", anotó sobre una eventual consulta popular para otorgar una salida al mar a Bolivia por el territorio de Perú.

Bolivia perdió su acceso al océano Pacífico en la Guerra del Pacífico (1879-1883) al pasar la región de Antofagasta a manos de Chile, a quien Bolivia demandó en 2013 ante la Corte Internacional de La Haya para negociar una salida, pero el tribunal desestimó la petición boliviana.

Desde ese conflicto bélico donde Bolivia y Perú fueron aliados, los guiños de gobernantes peruanos hacia el anhelo marítimo de Bolivia han sido constantes, como cuando Alberto Fujimori (1990-2000) cedió en 1992 al vecino país una franja de 5 kilómetros llamada Bolivia Mar para fines eminentemente turísticos por 99 años.