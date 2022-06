Castillo dejó de usar el emblemático sombrero a pedido de su hijo y "por la unidad" de Perú

El presidente peruano, Pedro Castillo, reveló este domingo que dejó de usar su emblemático sombrero chotano a pedido de su hijo y "por hacer un llamado a la unidad" del Perú.

"Mi hijo cumple años el 8 de febrero y uno de los pedidos que me hizo (...) dijo 'papá, yo sé que mis abuelos, mis hermanos en Cajamarca usamos el sombrero, pero ya eres presidente de todos los peruanos, aparte del abrazo que me vas a dar, por favor quítate el sombrero'. Lo he hecho con la finalidad de hacer un llamado a la unidad", declaró el mandatario en una entrevista con el canal estatal TV Perú.

De esta forma y en medio de una fuerte inestabilidad política, en febrero Castillo dejó súbitamente de aparecer en púbico con el sombrero de paja, copa alta y ala ancha, típico de su región natal de Chota (Cajamarca), donde vivió ejerciendo como maestro rural antes de llegar a Palacio de Gobierno en julio de 2021.

"Lo extraño bastante a mi sombrero", reconoció en la entrevista el gobernante, que durante la campaña electoral se sirvió del accesorio tradicional para reforzar su imagen y sus orígenes campesinos.

La primera vez que se vio a Castillo sin sombrero fue la noche en la que tomó juramento al actual gabinete de ministros, encabezado por el jurista Aníbal Torres, el cuarto desde que asumió el poder.

Un día antes, el mandatario recibió un asesoría en Palacio de Gobierno y, la semana previa, el accesorio fue motivo de burlas en redes sociales, cuando el presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, apareció en una fotografía con el sombrero en un encuentro entre los dos gobernantes en la localidad fronteriza de Porto Velho.

Consultado por si durante sus 11 meses en el Gobierno ha sufrido discriminación, Castillo respondió que "hay un sector (de la población peruana) que todavía no asimila que un provinciano, un maestro, un hombre rural esté en Palacio".

Durante el diálogo, también se refirió a los orígenes de su familia que lo crió junto a sus ocho hermanos en el campo andino de Cajarmarca, la segunda región más pobre del país.

"Mis padres son iletrados. Mi madre no conoce una letra y mi padre hace una línea, y esa es su firma", apuntó.