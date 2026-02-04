Carnet fetal y cárcel con culebras: las propuestas de López Aliaga, el Opus Dei que lidera la presidencial en Perú

El candidato presidencial peruano y exalcalde de Lima Rafael López-Aliaga ha causado controversia por algunas de sus propuestas de campaña, como dar un documento nacional de identidad (DNI) a niños en gestación y encerrar a los delincuentes en campamentos en la selva rodeados de serpientes venenosas.

Este millonario empresario ultraconservador, conocido como Porky -apodo que adoptó- y que hasta el momento es el candidato con mayor intención de voto en las encuestas, al tener alrededor del 12%, renunció a la alcaldía de Lima para ser nuevamente candidato presidencial, pese a que al ganar las elecciones municipales dijo que completaría su periodo al frente del consistorio limeño.

"Vamos a lo que más me preocupa: los niños. Desde el vientre de su madre son ciudadanos. DNI para el niño desde el vientre de su madre. Derecho del niño por nacer. Vamos a pelear esa ley", dijo durante un acto electoral en la sureña ciudad de Arequipa la pasada semana López Aliaga, integrante del Opus Dei y contrario a cualquier flexibilización sobre el aborto.

Perú es actualmente uno de los países con la legislación más restrictiva frente al aborto, al prohibirlo bajo cualquier circunstancia excepto en caso de que corra riesgo la vida de la madre, lo que hace que proliferen clínicas clandestinas que realizan abortos a mujeres que desean interrumpir su embarazo sin las condiciones y garantías de seguridad debidas.

Cárceles en la selva

Asimismo, en una entrevistael pasado domingo con el programa televisivo 'Sin medias tintas', López-Aliaga aseveró que los delincuentes que sean detenidos "en flagrancia se van inmediatamente en helicóptero a la selva más profunda del Perú donde no hay internet".

"Allí vamos a hacer las colonias más grandes de rehabilitación", señaló el exalcalde al apuntar que estas colonias "en la mitad de la selva más profunda, tienen un cerco natural: el jergón (bothrops atrox) y la shushupe (lachesis muta)".

"Si sales de tu colonia, te vas a encontrar con la mejor protección: la shushupe, la víbora. Como es una barrera natural, en los lunares (sin internet) que hay en la selva están esperando que llevemos a los delincuentes más peligrosos y no hay posibilidad de que se fugue nadie", sostuvo.

Mudanza de la capital

Otra polémica promesa de López Aliaga es trasladar la capital de Perú a la región andina de Junín, situada en el centro del país, donde se encuentra la ciudad de Jauja, que fue la primera capital fundada por los conquistadores españoles a su llegada a tierras peruanas, antes de reinstalarse en Lima.

"La capital del Perú pasa de Lima a Junín. Eso se los digo. Es mi palabra", aseveró el candidato durante un mitin el 23 de enero en la ciudad de Huancayo, capital de Junín.

También insistió en sus iniciativas de que Perú se salga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), implementar tribunales con jueces sin rostro prohibidos por esa misma instancia internacional, y permitir que las fuerzas militares de Estados Unidos se lleven a cabecillas criminales de la misma forma que lo hicieron con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

"Igual que a Maduro lo extrajeron como un cuy (conejillo de Indias) mojado, sacar a los jefes del Tren de Aragua que operan en Estados Unidos y que viven acá, y nadie los captura. Que pueda entrar la inteligencia americana y llevárselos a Estados Unidos. A ellos les interesa y a nosotros también. Tenemos que reconocer que nosotros no tenemos inteligencia", concluyó.

Relación con Kast

Rafael López-Aliaga mantiene un estrecho vínculo con el Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, cuya reciente victoria celebró como un hito para la libertad.

Un hito clave en esta relación ocurrió en octubre de 2023, cuando el entonces alcalde condecoró al líder del Partido Republicano con la Medalla de Lima. Según informó la cuenta oficial de la municipalidad, el reconocimiento se otorgó por "su rol en la promoción de la protección de la vida humana, el matrimonio, la familia y la libertad de conciencia".

En dicha instancia, Kast no escatimó en elogios para López-Aliaga, calificándolo como un "un gestor, un hombre que se la ha jugado en temas de infraestructura, de educación", y le agradeció "por lo que está haciendo por la gente más humilde de Lima".