Excluyen a ex presidente Martín Vizcarra de la lista de candidatos al Congreso de Perú

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro excluyó este viernes de las elecciones generales al ex presidente Martín Vizcarra, quien aspira al cargo de congresista con Somos Perú, por haber omitido información sobre sus bienes en la declaración jurada remitida para inscribir su candidatura.

Según la entidad electoral, "existen inconsistencias en la información" que brindó el ex mandatario respecto a sus ingresos, bienes y rentas, un incumplimiento que, según la norma, determina la exclusión del candidato de la carrera electoral para las votaciones generales que se celebrarán el próximo 11 de abril.

En concreto, la resolución que se dio a raíz de un pedido de la ex congresista fujimorista Yeni Vilcatoma, acusa al ex presidente de no haber declarado el 30% de las acciones que tiene de la empresa Agrotécnica Estuquiña, algo que sí constaba en la declaración jurada que Vizcarra presentó en su condición de presidente de la República.

VIZCARRA ANUNCIA QUE APELARÁ

Al tratarse de una decisión de primera instancia, el partido de Vizcarra tiene un margen de tres días para apelar la resolución ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De hecho, Vizcarra, quien encabeza la lista al Congreso de Somos Perú en el distrito electoral de Lima Metropolitana, confirmó a través de su cuenta oficial de Twitter que su partido apelará la decisión y confió en seguir en la carrera electoral.

"Hemos cumplido con todos los requisitos y procedimientos para solicitar nuestra inscripción. Apelaremos y confiamos en que el pleno del JNE resolverá con objetividad y justicia. Seguimos en la carrera electoral", escribió el exmandatario.

Las elecciones se celebrarán el próximo 11 de abril, apenas cinco meses después de que el Congreso peruano destituyera a Vizcarra, acusado de "incapacidad moral permanente" por las sospechas no probadas de que recibió sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua (2011-2014), algo por lo que la Fiscalía lo investiga.

Los congresistas permitieron así que el opositor Manuel Merino, en aquel entonces presidente del parlamento, asumiriera de manera interina la Presidencia de la República e instaurase un Gobierno de transición de corte conservador.

Ese acto desató una ola de protestas ciudadanas, reprimidas con una brutal actuación policial que se cobró la vida de dos jóvenes y dejó unos 200 heridos, lo que restó a Merino la ya escasa legitimidad social que tenía y terminó forzando su renuncia.